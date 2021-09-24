https://tr.sputniknews.com/20210924/tascden-disisleri-bakan-yardimcisinin-fotografi-hakkinda-aciklama-1049213241.html

TASC'den Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın fotoğrafı hakkında açıklama

TASC'den Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın fotoğrafı hakkında açıklama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) Ortadoks Yahudi Ticaret Odası ile yayınladığı ve 4... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T13:23+0300

2021-09-24T13:23+0300

2021-09-24T13:23+0300

dünya

fotoğraf

israil

filistin

anlaşma

tepki

türk-amerikan ulusal yönlendirme komitesi (tasc)

yavuz selim kıran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049213207_0:0:707:398_1920x0_80_0_0_5b20ae878a95c15122561481a16d0084.jpg

20 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabıyla ilgili bir konferans düzenleyen Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), 19 Eylül'de Ortadoks Yahudi Ticaret Odası ile bir deklarasyon yayınladı.TASC'ın etkinliğine katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ortadoks Yahudi Ticaret Odası (OJC) temsilciyle beraber, TASC ile OJC'nin anlaştığı deklarasyonu tutarak poz verdi. Ancak deklarasyonun 4. ve 5. maddesi, Dışişleri Bakanlığı'nın 'Filistin davasına ihanet' sözleriyle tepki gösterdiği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında geçen sene imzalanan Abraham Anlaşmaları'na açık destek verilmesiydi.Bunun üzerine resmi hesabından bir açıklama yayımlayan TASC, Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın deklarasyonun içeriğiyle ilgili kendileri tarafından bilgilendirilmeme hatasını yaptıklarını açıkladı.TASC'ın açıklaması şöyle:"Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftası sırasında Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin TASC'ın düzenlediği yıllık faaliyetin konukları ve organizatörleriyle faaliyet devam ederken kendilerinin talepleri üzerine fotoğraf çektirme nezaketi gösterdi.Yahudi Ticaret Odası Başkanı Duvi Honig ve TASC Eşbaşkanı Günay Evinch bu sırada önceden planlanmaksızın bu fotoğrafın çekilmesini talep ettiler. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a söz konusu sivil toplum girişiminin içeriği hakkında önceden bilgi verme sorumluluğumuzu yerine getirmedik. Fotoğrafta bu deklarasyonu göstermek de bizim hatamızdı. Bakan Yardımcısı Kıran'dan ve kamuoyundan ortaya çıkabilecek herhangi bir yanlış anlama için özür diliyoruz. Saygılarımızla."TASC, dün yaptığı açıklamada da şu sözlerle deklarasyondan çekildiğini açıkladı:"Uygun bir konsensüs olmaması nedeniyle, TASC, Ortak TASC-OJC Deklarasyonu'ndan çekilmektedir. Barış, refah ve güvenlik için tüm ilgili taraflarla daha fazla diyalog için sabırsızlanıyoruz."

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotoğraf, israil, filistin, anlaşma, tepki, türk-amerikan ulusal yönlendirme komitesi (tasc), yavuz selim kıran