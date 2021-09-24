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https://tr.sputniknews.com/20210924/tatlises-12-yil-aradan-sonra-ilk-konserini-verdi-sahneye-yalan-sarkisiyla-cikti-1049207573.html
Tatlıses 12 yıl aradan sonra ilk konserini verdi, sahneye 'yalan' şarkısıyla çıktı
Tatlıses 12 yıl aradan sonra ilk konserini verdi, sahneye 'yalan' şarkısıyla çıktı
Şarkıcı İbrahim Tatlıses,12 yıl aradan sonra ilk konserini Kuruçeşme'de verdi. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan Tatlıses, en sevilen şarkılarını seslendirerek... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T10:02+0300
2021-09-24T10:02+0300
yaşam
konser
şarkıcı
şarkı
ibrahim tatlıses
gülben ergen
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Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde İbrahim Tatlıses de sahne aldı. 12 yıl aradan sonra ilk kez konser veren Tatlıses için kapıda uzun kuyruklar oluştu. Tatlıses'i dostları Aydemir Akbaş, Şafak Sezer ve Gülben Ergen yalnız bırakmadı. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra kızları Melek Zübeyde, Dilan ve Elif Ada da konser boyunca imparatora eşlik etti. Defalarca ayakta alkışlanan Tatlıses, sahneye 'Yalan' şarkısıyla çıkarken, İstanbul Boğazı, havai fişeklerle aydınlandı.İlk şarkısının ardından sevenlerine teşekkür eden İmparator, "Şeref verdiniz. Saygılarımı iletiyorum. Adam sizlersiniz, adam yetiştirdiniz" dedi.'Ağlamamak elde değil'Konser öncesi açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" dedi.'Özlediğim tüm şarkıları söyleyeceğim'Sahnede göz dolduran Tatlıses, "Üzerinden 10 küsur sene geçtikten sonra sahneye çıkmayı düşünebiliyor musunuz? Çok zor bir şey. Alkışlar kıyamet… Ben yandım. Muhakkak özledim. Bütün dostlarım, çoluğum çocuğum herkes geliyor. Ne kadar söylemeyi özlediğim şarkı varsa hepsini koydum. 30 küsur şarkı var, eski yalan var yeni yalan var. 'Yalan'ı benden iyi söyleyen yoktur" diye konuştu.'Seyircilerimi seviyorum'Seyircilerin karşısına çıkacak olmanın verdiği heyecanı anlatan Tatlıses, Polat Yağcı'ya da teşekkür etti. Tatlıses, "Bana dua edenler, beni alkışlayanlar, biletimi alanlar beni bekliyor. Ben o insanlara saygı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Her şeyi Polat Yağcı yaptı, beni kamçıladı. Çok iyi yaptı. Yoksa ben 10 küsur senedir oturuyorum, kendi kendime şarkı söylüyorum. Konser yapacağız dedi. 10 gün prova yaptık" ifadelerini kullandı.'Babamı ilk kez sahnede izleyeceğim'Babasını ilk defa sahnede izleyeceğini belirten Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, "Ben ilk defa babamı sahnede izleyeceğim. Bu yüzden konser serisinin ilk gününe davetli olmak çok başka bir duygu. Burada olmak çok güzel. Beraber sahnede olmayı hayal ettiğimde İbo Show'a seyirci olarak gittiğimde hemen beni çağırmıştı. Rüyamda söylüyordum, o gerçek değil miymiş? Şu an hatırladım. Ben söyledim sanıyordum, rüyaymış. Çok isterim" dedi.Kızı Elif: En sevdiğim şarkısı dom domAnnesi Ayşegül Yıldız ile konsere gelerek babasını yalnız bırakmayan Elif Ada, en sevdiği şarkının 'Dom Dom' olduğunu söyledi.Ayşegül Yıldız, "Ben İbrahim Bey'in adına acayip heyecanlandım. Çok da iyi gözüküyor, çok yakışıklı olmuş. Harika bir program olacağına adım gibi eminim" şeklinde konuştu.'Sesini dinlemeyi özledik'Konser öncesi defalarca telefonla konuştuklarını belirten Gülben Ergen ise, "Sabah akşam telefonlaştık. O çok mutlu, ben de çok heyecanlıyım. Gündüz yağmur yağdı ama dışarıdaki kalabalığı ve kuyruğu gördünüz. İmparator olunmuyor, doğuluyor. Hepimizden daha çok sahnede olmayı aslında o özledi. Televizyon programına benzemiyor. Heyecanlı ve bütün sevdikleri yanında. İbrahim Tatlıses'in sesini dinlemeyi özledik. Programla bir nebze doyduk ama bu başka oluyor" diye konuştu.
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konser, şarkıcı, şarkı, ibrahim tatlıses, gülben ergen

Tatlıses 12 yıl aradan sonra ilk konserini verdi, sahneye 'yalan' şarkısıyla çıktı

10:02 24.09.2021
© DHAİbrahim Tatlıses ilk konserini verdi
İbrahim Tatlıses ilk konserini verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© DHA
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses,12 yıl aradan sonra ilk konserini Kuruçeşme'de verdi. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan Tatlıses, en sevilen şarkılarını seslendirerek sevenleriyle hasret giderdi.
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde İbrahim Tatlıses de sahne aldı. 12 yıl aradan sonra ilk kez konser veren Tatlıses için kapıda uzun kuyruklar oluştu. Tatlıses'i dostları Aydemir Akbaş, Şafak Sezer ve Gülben Ergen yalnız bırakmadı. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra kızları Melek Zübeyde, Dilan ve Elif Ada da konser boyunca imparatora eşlik etti. Defalarca ayakta alkışlanan Tatlıses, sahneye 'Yalan' şarkısıyla çıkarken, İstanbul Boğazı, havai fişeklerle aydınlandı.
İlk şarkısının ardından sevenlerine teşekkür eden İmparator, "Şeref verdiniz. Saygılarımı iletiyorum. Adam sizlersiniz, adam yetiştirdiniz" dedi.

'Ağlamamak elde değil'

Konser öncesi açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" dedi.

'Özlediğim tüm şarkıları söyleyeceğim'

Sahnede göz dolduran Tatlıses, "Üzerinden 10 küsur sene geçtikten sonra sahneye çıkmayı düşünebiliyor musunuz? Çok zor bir şey. Alkışlar kıyamet… Ben yandım. Muhakkak özledim. Bütün dostlarım, çoluğum çocuğum herkes geliyor. Ne kadar söylemeyi özlediğim şarkı varsa hepsini koydum. 30 küsur şarkı var, eski yalan var yeni yalan var. 'Yalan'ı benden iyi söyleyen yoktur" diye konuştu.

'Seyircilerimi seviyorum'

Seyircilerin karşısına çıkacak olmanın verdiği heyecanı anlatan Tatlıses, Polat Yağcı'ya da teşekkür etti. Tatlıses, "Bana dua edenler, beni alkışlayanlar, biletimi alanlar beni bekliyor. Ben o insanlara saygı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Her şeyi Polat Yağcı yaptı, beni kamçıladı. Çok iyi yaptı. Yoksa ben 10 küsur senedir oturuyorum, kendi kendime şarkı söylüyorum. Konser yapacağız dedi. 10 gün prova yaptık" ifadelerini kullandı.

'Babamı ilk kez sahnede izleyeceğim'

Babasını ilk defa sahnede izleyeceğini belirten Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, "Ben ilk defa babamı sahnede izleyeceğim. Bu yüzden konser serisinin ilk gününe davetli olmak çok başka bir duygu. Burada olmak çok güzel. Beraber sahnede olmayı hayal ettiğimde İbo Show'a seyirci olarak gittiğimde hemen beni çağırmıştı. Rüyamda söylüyordum, o gerçek değil miymiş? Şu an hatırladım. Ben söyledim sanıyordum, rüyaymış. Çok isterim" dedi.
Kızı Elif: En sevdiğim şarkısı dom dom
Annesi Ayşegül Yıldız ile konsere gelerek babasını yalnız bırakmayan Elif Ada, en sevdiği şarkının 'Dom Dom' olduğunu söyledi.
Ayşegül Yıldız, "Ben İbrahim Bey'in adına acayip heyecanlandım. Çok da iyi gözüküyor, çok yakışıklı olmuş. Harika bir program olacağına adım gibi eminim" şeklinde konuştu.

'Sesini dinlemeyi özledik'

Konser öncesi defalarca telefonla konuştuklarını belirten Gülben Ergen ise, "Sabah akşam telefonlaştık. O çok mutlu, ben de çok heyecanlıyım. Gündüz yağmur yağdı ama dışarıdaki kalabalığı ve kuyruğu gördünüz. İmparator olunmuyor, doğuluyor. Hepimizden daha çok sahnede olmayı aslında o özledi. Televizyon programına benzemiyor. Heyecanlı ve bütün sevdikleri yanında. İbrahim Tatlıses'in sesini dinlemeyi özledik. Programla bir nebze doyduk ama bu başka oluyor" diye konuştu.
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