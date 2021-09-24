Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210924/teknofestte-konusan-aziz-sancardan-genclere-inatci-olun-1049224204.html
TEKNOFEST'te konuşan Aziz Sancar'dan gençlere: İnatçı olun
TEKNOFEST'te konuşan Aziz Sancar'dan gençlere: İnatçı olun
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST'e Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T18:40+0300
2021-09-24T18:40+0300
aziz sancar
teknofest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049224150_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_541aedd1f6f28e789e52bb84613a7930.jpg
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi. Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Sancar'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.'Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir'Sancar, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, "Buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı, bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese, gençlerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu."Geleceğin Nobel'inin yolu TEKNOFEST'ten geçiyor mu?" sorusuna karşılık Sancar, "Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor, bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e de davet etmişti. 'Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem ama TEKNOFEST'e mutlaka geleceğim. Sizinle ödülleri vermeye katılacağım. Benim için büyük bir memnuniyet ve şükran vesilesi.' dedim." ifadelerini kullandı.'İşler iyi gitmediğinde inatçı olun'Sancar, gençlere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:"Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 'Ya ben onu alırım ya o beni alır' o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz."Konuşmanın ardından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elini öperek şükranlarını iletti. Ardından, Sancar ve beraberindekiler sahneden katılımcıları selamladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049224150_32:0:1099:800_1920x0_80_0_0_ccee64d0627a11c1deaba6f4c8094dfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aziz sancar, teknofest

TEKNOFEST'te konuşan Aziz Sancar'dan gençlere: İnatçı olun

18:40 24.09.2021
© AAAziz Sancar
Aziz Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
Abone ol
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST'e Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz." dedi
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi. Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Sancar'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

'Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir'

Sancar, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, "Buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı, bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese, gençlerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.
"Geleceğin Nobel'inin yolu TEKNOFEST'ten geçiyor mu?" sorusuna karşılık Sancar, "Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor, bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e de davet etmişti. 'Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem ama TEKNOFEST'e mutlaka geleceğim. Sizinle ödülleri vermeye katılacağım. Benim için büyük bir memnuniyet ve şükran vesilesi.' dedim." ifadelerini kullandı.

'İşler iyi gitmediğinde inatçı olun'

Sancar, gençlere seslenerek, şu ifadeleri kullandı:
"Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 'Ya ben onu alırım ya o beni alır' o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz."
Konuşmanın ardından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elini öperek şükranlarını iletti. Ardından, Sancar ve beraberindekiler sahneden katılımcıları selamladı.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:43Fed Başkanı Powell'dan 'yeni gerçeğe uyum' açıklaması
18:40Lübnan Başbakanı Mikati, ilk resmi ziyaretini Fransa’ya yaptı
18:40TEKNOFEST'te konuşan Aziz Sancar'dan gençlere: İnatçı olun
18:29Gamelya Merkezi Başkanı Gintsburg: Sputnik V, delta varyantına karşı BioNTech’ten daha etkili
18:25Mezarlıkta toprağa gömülmüş canlı bebek bulundu
18:23Rusya’nın ilk mürettebatsız gemisi suya indirildi
18:11İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti
18:09AK Partili Yanılmaz: 2016 yılındaki kalkışma başarılı olamayınca ekonomik darbe yapmaya kalkıştılar
18:06Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç: Dayımın vasiyeti yerine getirilmedi
18:01İran: Çok yakında nükleer müzakereye döneceğiz
17:52Kapalıçarşı'da poşetle dolar bozmak için bekleyen vatandaş: 'Faiz haram diye dolar alıp satıyoruz'
17:46Norveç koronavirüs tedbirlerini tamamen kaldırıyor
17:41Rus heyeti, Sputnik V nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasından dolayı AKPM oturumuna katılmayacak
17:40Aleyna Tilki veda etti: 'Ben gidiyorum'
17:35Messi, sakatlığı nedeniyle Montpellier maçında da oynayamayacak
17:33Yıldız Holding'den fiyat tartışmalarına ilişkin açıklama
17:21Çin hükümeti, Evergrande hesaplarını incelemeye aldı
17:18TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı'ndan CHP'ye: Yemin mi ettiniz bu ülkenin sorunlarını çözmemeye?
17:09Bakan Yanık: Yaşlılarımızın pandemiden etkilenme oranı dünya ortalamasının altında
17:07İstanbul'da 1600 yıllık Bizans çeşmesi bulundu