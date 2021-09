https://tr.sputniknews.com/20210924/ttb-hekimler-kolelik-duzenine-zorlaniyor-1049214134.html

TTB: Hekimler kölelik düzenine zorlanıyor

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi Rıza Hakan Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın poliklinik randevularını 5 dakikada bir olacak şekilde açılması talimatı... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın 9 Eylül'de yayınladığı bir düzenleme ile devlet hastanelerinde sağlık idarecilerine poliklinik randevularını MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde açma talimatı verdiğini söyledi. Sözcü gazetesinden Selami Aydın'ın haberine göre; bu durumun hekimlerin hastalık bulaş riskini artıracağını belirten Erbay, “Bir hastanın muayene ve tetkik istemi düşünüldüğünde ayrılması gereken süre en az 15-20 dakika olmalıdır” dedi.'18 ay boyunca her zamankinden fazla yorulduk'Koronavirüs salgını ile mücadelede 18 ayı geride bıraktıklarını belirten Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca tüm sağlık çalışanları her zamankinden fazla yorulmuş, tükenme noktasına gelmiştir. Bu çalışma temposu artan vaka sayılarıyla daha da devam edecektir. Her anlamda yıpratıcı bu sürecin sağlık çalışanları tarafından daha fazla tolere edilebilmesi mümkün değildir. Çalışma saatlerinin azaltılarak 6 saate indirilmesi, dinlenme sürelerinin yeterli bir şekilde ayarlanması, dinlenme mekânlarının salgına göre yapılandırılması ve kişisel koruyucu ekipmanlarının eksiksiz sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.'Hekimler günlük 90 hastaya bakacak'Düzenlemenin hekimlerin çalışma şevkini kırdığını ifade eden Erbay yapılan hatadan dönülmesi çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

