https://tr.sputniknews.com/20210924/turkiyeden-yunanistanin-bati-trakyadaki-okullarda-dini-vecibeleri-kisitlayan-kararina-tepki-1049201129.html

Türkiye’den Yunanistan’ın Batı Trakya’daki okullarda dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki

Türkiye’den Yunanistan’ın Batı Trakya’daki okullarda dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki azınlık okullarında dini vecibeleri kısıtlayan kararına tepki gösterdi. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T00:47+0300

2021-09-24T00:47+0300

2021-09-24T00:53+0300

türkiye

türkiye

yunanistan

dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yunan makamlarını, Batı Trakya’daki Türk azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, Bölge Eğitim Müdürlüğü'nce 22 Eylül’de Rodop ilindeki azınlık okullarına gönderilen genelgede öğrencilerin cuma namazına gitmesinin engellendiği belirtilmişti.

türkiye

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, yunanistan, dışişleri bakanlığı