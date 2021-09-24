https://tr.sputniknews.com/20210924/twitterdan-yeni-ozellik-bitcoin-ile-bahsis-kutusu-1049207762.html

Twitter'dan yeni özellik: Bitcoin ile bahşiş kutusu

Twitter'dan yeni özellik: Bitcoin ile bahşiş kutusu

Sosyal medya platformu Twitter, bahşiş ödeme özelliğini resmen hayata geçirdi. Bundan sonraki süreçte ödemeler için Bitcoin kullanılabilecek. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T10:05+0300

2021-09-24T10:05+0300

2021-09-24T10:04+0300

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Milyarlarca kullanıcısı bulunan Twitter, iOS işletim sistemi kullananlara dijital ödeme altyapısını açtı. Böylece Twitter, Bitcoin ile bahşiş ödemelerini almaya başladı.Hürriyet'in haberine göre, şu anki aşamada sadece Bitcoin kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda daha farklı kripto para birimlerinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.Çok az kullanıcıya açıldıBitcoin ile bahşiş ödeme özelliği şu anda test amaçlı olarak çok az sayıda kullanıcının hizmetine sunuldu.NFT'leri de sisteme ekleyecekTwitter, NFT tanımlama sistemlerini de altyapıya eklemek için çalışmalar yaptığını duyurdu.

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2021

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bitcoin, ödeme, twitter