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https://tr.sputniknews.com/20210924/twitterdan-yeni-ozellik-bitcoin-ile-bahsis-kutusu-1049207762.html
Twitter'dan yeni özellik: Bitcoin ile bahşiş kutusu
Twitter'dan yeni özellik: Bitcoin ile bahşiş kutusu
Sosyal medya platformu Twitter, bahşiş ödeme özelliğini resmen hayata geçirdi. Bundan sonraki süreçte ödemeler için Bitcoin kullanılabilecek. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T10:05+0300
2021-09-24T10:05+0300
2021-09-24T10:04+0300
dünya
bitcoin
ödeme
twitter
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Milyarlarca kullanıcısı bulunan Twitter, iOS işletim sistemi kullananlara dijital ödeme altyapısını açtı. Böylece Twitter, Bitcoin ile bahşiş ödemelerini almaya başladı.Hürriyet'in haberine göre, şu anki aşamada sadece Bitcoin kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda daha farklı kripto para birimlerinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.Çok az kullanıcıya açıldıBitcoin ile bahşiş ödeme özelliği şu anda test amaçlı olarak çok az sayıda kullanıcının hizmetine sunuldu.NFT'leri de sisteme ekleyecekTwitter, NFT tanımlama sistemlerini de altyapıya eklemek için çalışmalar yaptığını duyurdu.
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bitcoin, ödeme, twitter
Twitter'dan yeni özellik: Bitcoin ile bahşiş kutusu
Sosyal medya platformu Twitter, bahşiş ödeme özelliğini resmen hayata geçirdi. Bundan sonraki süreçte ödemeler için Bitcoin kullanılabilecek.
Milyarlarca kullanıcısı bulunan Twitter, iOS işletim sistemi kullananlara
dijital ödeme altyapısını açtı. Böylece Twitter, Bitcoin ile bahşiş ödemelerini almaya başladı.
Hürriyet'in haberine göre, şu anki aşamada sadece Bitcoin kullanılabiliyor. İlerleyen zamanlarda daha farklı kripto para birimlerinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.
Çok az kullanıcıya açıldı
Bitcoin ile bahşiş ödeme özelliği şu anda test amaçlı olarak çok az sayıda kullanıcının hizmetine sunuldu.
NFT'leri de sisteme ekleyecek
Twitter,
NFT tanımlama sistemlerini de altyapıya eklemek için çalışmalar yaptığını duyurdu.