https://tr.sputniknews.com/20210924/ukrayna-afganistandan-96-kisiyi-daha-tahliye-etti-1049204503.html

Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti

Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti

Ukrayna, kendi ve diğer ülke vatandaşlarından oluşan 96 kişiyi daha Afganistan'da tahliye etti. 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T05:38+0300

2021-09-24T05:38+0300

2021-09-24T05:38+0300

dünya

ukrayna

afganistan

tahliye

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Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, kendi ve diğer ülke vatandaşlarına yardım etmeye devam edeceği ifade edildi.Açıklamada, 96 kişiyi taşıyan tahliye uçağının Kiev'deki Borispol Havalimanına indiği kaydedildi.Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, 28 Ağustos'ta, toplamda 600'den fazla kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210921/pakistan-basbakani-han-afganistan-topraklari-teror-icin-kullanilmazsa-talibani-taniriz-1049120775.html

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ukrayna, afganistan, tahliye