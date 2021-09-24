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https://tr.sputniknews.com/20210924/ukrayna-afganistandan-96-kisiyi-daha-tahliye-etti-1049204503.html
Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti
Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti
Ukrayna, kendi ve diğer ülke vatandaşlarından oluşan 96 kişiyi daha Afganistan'da tahliye etti. 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T05:38+0300
2021-09-24T05:38+0300
2021-09-24T05:38+0300
dünya
ukrayna
afganistan
tahliye
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Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, kendi ve diğer ülke vatandaşlarına yardım etmeye devam edeceği ifade edildi.Açıklamada, 96 kişiyi taşıyan tahliye uçağının Kiev'deki Borispol Havalimanına indiği kaydedildi.Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, 28 Ağustos'ta, toplamda 600'den fazla kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210921/pakistan-basbakani-han-afganistan-topraklari-teror-icin-kullanilmazsa-talibani-taniriz-1049120775.html
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ukrayna, afganistan, tahliye
Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti
Ukrayna, kendi ve diğer ülke vatandaşlarından oluşan 96 kişiyi daha Afganistan'da tahliye etti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, kendi ve diğer ülke vatandaşlarına yardım etmeye devam edeceği ifade edildi.
Açıklamada, 96 kişiyi taşıyan tahliye uçağının Kiev'deki Borispol Havalimanına indiği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, 28 Ağustos'ta, toplamda 600'den fazla kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini açıklamıştı.