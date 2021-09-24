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https://tr.sputniknews.com/20210924/ukraynada-altinci-sinif-ders-kitabinda-yazanlar-ebeveynlerin-tepkisini-cekti-1049221137.html
Ukrayna’da altıncı sınıf ders kitabında yazanlar ebeveynlerin tepkisini çekti
Ukrayna’da altıncı sınıf ders kitabında yazanlar ebeveynlerin tepkisini çekti
Ukrayna’da altıncı sınıf tarih ders kitabında insanın kökenleriyle ilgili teorilerin saçmalık olduğu, insanı Tanrı’nın yaratıp içine ruhu üflediği yönündeki... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T16:50+0300
2021-09-24T16:50+0300
dünya
ukrayna
neandertal
ders kitabı
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RBK Ukrayna’nın aktardığına göre, Ukrayna’da altıncı sınıf ders kitabında insanlığın geçmişi ile ilgili verilen bilgiler infial yarattı.Kitapta neanderthallerin ilkel insanlar olarak görülmemesi, onların maneviyatının olmadığı ifadesinin yer aldığı belirtildi.Altıncı sınıf öğrencisi bir çocuğun annesi olan Anna Liba isimli kullanıcı Facebook’ta oğlunun 2019 basımı ‘Dünya Tarihi, Ukrayna Tarihi’ isimli kitabı okumasını istedikten sonra, gözlerine inanamadığını yazdı.Liba, “Okuduklarım karşısında şoke oldum. Sayfaları çevirdikçe gülüşünüz histerikleşiyor. İlerliyorum, 17. sayfaya kadar geliyorum. İnsanın kökenine ilişkin teorilere dair her şeyin tamamen saçmalık olduğu, insanı Tanrı’nın yaratıp içine ruh üflediği yazıyor” ifadelerini kullandı.Liba, bunun tarih kitabından çok Hristiyanlık etiği üzerine bir kitaba benzediğini ifade etti.Ebeveynleri şaşırtan bir başka kitap da ikinci sınıfların ders kitabıydı. Kitapta Kazakların anayasa kabul edilen ilk halk olduğunun yazdığı aktarıldı.
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ukrayna, neandertal, ders kitabı

Ukrayna’da altıncı sınıf ders kitabında yazanlar ebeveynlerin tepkisini çekti

16:50 24.09.2021
© AADers okul öğrenci
Ders okul öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© AA
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Ukrayna’da altıncı sınıf tarih ders kitabında insanın kökenleriyle ilgili teorilerin saçmalık olduğu, insanı Tanrı’nın yaratıp içine ruhu üflediği yönündeki ifadeler ebeveynlerin tepkisini topladı.
RBK Ukrayna’nın aktardığına göre, Ukrayna’da altıncı sınıf ders kitabında insanlığın geçmişi ile ilgili verilen bilgiler infial yarattı.
Kitapta neanderthallerin ilkel insanlar olarak görülmemesi, onların maneviyatının olmadığı ifadesinin yer aldığı belirtildi.
Altıncı sınıf öğrencisi bir çocuğun annesi olan Anna Liba isimli kullanıcı Facebook’ta oğlunun 2019 basımı ‘Dünya Tarihi, Ukrayna Tarihi’ isimli kitabı okumasını istedikten sonra, gözlerine inanamadığını yazdı.
Liba, “Okuduklarım karşısında şoke oldum. Sayfaları çevirdikçe gülüşünüz histerikleşiyor. İlerliyorum, 17. sayfaya kadar geliyorum. İnsanın kökenine ilişkin teorilere dair her şeyin tamamen saçmalık olduğu, insanı Tanrı’nın yaratıp içine ruh üflediği yazıyor” ifadelerini kullandı.
Liba, bunun tarih kitabından çok Hristiyanlık etiği üzerine bir kitaba benzediğini ifade etti.
Ebeveynleri şaşırtan bir başka kitap da ikinci sınıfların ders kitabıydı. Kitapta Kazakların anayasa kabul edilen ilk halk olduğunun yazdığı aktarıldı.
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