Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad ile New York'ta görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen Safedi-Mikdad görüşmesinde Ürdün-Suriye sınırlarının güvenliği ile çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak için atılan adımlar ele alındı.İkili, Lübnan'a Suriye yoluyla Ürdün'den elektrik enerjisi, Mısır'dan da doğalgaz tedarik edilmesi konusunu görüştü.Görüşmede ayrıca Suriye krizine çözüm bulunması için sarf edilen çabalar tüm yönleriyle değerlendirildi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen Safedi-Mikdad görüşmesinde Ürdün-Suriye sınırlarının güvenliği ile çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak için atılan adımlar ele alındı.
İkili, Lübnan'a Suriye yoluyla Ürdün'den elektrik enerjisi, Mısır'dan da doğalgaz tedarik edilmesi konusunu görüştü.
Görüşmede ayrıca Suriye krizine çözüm bulunması için sarf edilen çabalar tüm yönleriyle değerlendirildi.