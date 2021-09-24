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Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı
Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 kişi yakalanırken, şüphelilerden biri halının... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T10:30+0300
2021-09-24T10:30+0300
türkiye
kayseri
uyuşturucu
kayseri il emniyet müdürlüğü
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Kayseri'de Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan yakalama kararı bulunan 10 şahıs için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, şahıslardan biri de saklandığı halının arkasından çıktı. Ayrıca operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan S.S.Ç. isimli şahıs da yakalandı.Operasyonda yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.Şahıslardan bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere; "Yakışıklı çek" diye seslendi.
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kayseri, uyuşturucu, kayseri il emniyet müdürlüğü

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

10:30 24.09.2021
© İHAKayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 kişi yakalanırken, şüphelilerden biri halının arkasında gizlenirken bulundu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 kişi yakalanırken, şüphelilerden biri halının arkasında gizlenirken bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© İHA
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda, araması bulunan 7 kişi yakalanırken, şüphelilerden biri halının arkasında gizlenirken bulundu.
Kayseri'de Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan yakalama kararı bulunan 10 şahıs için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, şahıslardan biri de saklandığı halının arkasından çıktı. Ayrıca operasyonda hırsızlık suçundan aranması bulunan S.S.Ç. isimli şahıs da yakalandı.
Operasyonda yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Şahıslardan bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere; "Yakışıklı çek" diye seslendi.
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