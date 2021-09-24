https://tr.sputniknews.com/20210924/valilikdin-dersinde-kastini-asan-ifadelerde-bulundugu-iddia-edilen-ogretmen-gorevden-uzaklastirildi-1049227606.html

Valilik:Din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu iddia edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Valilik:Din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu iddia edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Ankara Valiliği, Mamak'ta "ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu" iddiası üzerine öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T21:36+0300

2021-09-24T21:36+0300

2021-09-24T21:36+0300

türkiye

ankara

alevi

öğretmen

mamak

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Valilikten yapılan açıklamada, "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup, konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Mamak'taki bir okulda öğrenciler ile din öğretmeni arasında geçtiği iddia edilen olay hakkında açıklama yapmıştıAçıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.Ne olmuştu?Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir ortaokulda, sözleşmeli olarak görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yönelttiği öne sürülmüştü.

türkiye

ankara

mamak

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ankara, alevi, öğretmen, mamak