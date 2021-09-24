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Yunanistan, yoksul ülkelere 5.3 milyon doz aşı bağışlayacak
Yunanistan, yoksul ülkelere 5.3 milyon doz aşı bağışlayacak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin halihazırda yoksul ülkelere 1.3 milyon doz aşı bağışladığını belirterek, önümüzdeki haftalarda 1 milyon doz ve... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T00:12+0300
2021-09-24T00:12+0300
koronavirüs
yunanistan
bm genel kurulu
kiryakos miçotakis
koronavirüs aşısı
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum aralarında pandemi konulu çevrimiçi bir zirvede açıklamalarda bulunarak Atina'nın yoksul ülkelere 5.3 milyon aşı bağışlayacağını belirtti Miçotakis, Yunanistan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uluslararası çabalarda oynadığı rolden gurur duyduğunu söyledi.En az ayrıcalıklı ülkelerin, pandeminin en acı neticeleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Miçotakis, uluslararası toplumu her yerde aşılara güvenli erişimi genişletme çabalarını hızlandırmaya çağırdı.Öte yandan Yunanistan Başbakanı, kurumların küresel sağlık ve sosyal refah durumunu çözmek için finansmanı nasıl artırabileceklerini incelemenin de hayati önem taşıdığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210923/italya-yil-sonuna-kadar-yoksul-ulkelere-45-milyon-doz-kovid-19-asisi-bagislayacak-1049165597.html
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yunanistan, bm genel kurulu, kiryakos miçotakis, koronavirüs aşısı

Yunanistan, yoksul ülkelere 5.3 milyon doz aşı bağışlayacak

00:12 24.09.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin halihazırda yoksul ülkelere 1.3 milyon doz aşı bağışladığını belirterek, önümüzdeki haftalarda 1 milyon doz ve önümüzdeki birkaç ay içinde de 3 milyon doz daha göndermeyi planladıklarını bildirdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum aralarında pandemi konulu çevrimiçi bir zirvede açıklamalarda bulunarak Atina'nın yoksul ülkelere 5.3 milyon aşı bağışlayacağını belirtti
Miçotakis, Yunanistan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uluslararası çabalarda oynadığı rolden gurur duyduğunu söyledi.
En az ayrıcalıklı ülkelerin, pandeminin en acı neticeleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Miçotakis, uluslararası toplumu her yerde aşılara güvenli erişimi genişletme çabalarını hızlandırmaya çağırdı.
Öte yandan Yunanistan Başbakanı, kurumların küresel sağlık ve sosyal refah durumunu çözmek için finansmanı nasıl artırabileceklerini incelemenin de hayati önem taşıdığını kaydetti.
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