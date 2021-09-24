https://tr.sputniknews.com/20210924/yunanistan-yoksul-ulkelere-53-milyon-doz-asi-bagislayacak-1049200386.html

Yunanistan, yoksul ülkelere 5.3 milyon doz aşı bağışlayacak

Yunanistan, yoksul ülkelere 5.3 milyon doz aşı bağışlayacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin halihazırda yoksul ülkelere 1.3 milyon doz aşı bağışladığını belirterek, önümüzdeki haftalarda 1 milyon doz ve... 24.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-24T00:12+0300

2021-09-24T00:12+0300

2021-09-24T00:12+0300

koronavirüs

yunanistan

bm genel kurulu

kiryakos miçotakis

koronavirüs aşısı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun oturum aralarında pandemi konulu çevrimiçi bir zirvede açıklamalarda bulunarak Atina'nın yoksul ülkelere 5.3 milyon aşı bağışlayacağını belirtti Miçotakis, Yunanistan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uluslararası çabalarda oynadığı rolden gurur duyduğunu söyledi.En az ayrıcalıklı ülkelerin, pandeminin en acı neticeleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Miçotakis, uluslararası toplumu her yerde aşılara güvenli erişimi genişletme çabalarını hızlandırmaya çağırdı.Öte yandan Yunanistan Başbakanı, kurumların küresel sağlık ve sosyal refah durumunu çözmek için finansmanı nasıl artırabileceklerini incelemenin de hayati önem taşıdığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20210923/italya-yil-sonuna-kadar-yoksul-ulkelere-45-milyon-doz-kovid-19-asisi-bagislayacak-1049165597.html

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yunanistan, bm genel kurulu, kiryakos miçotakis, koronavirüs aşısı