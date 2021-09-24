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Zafer Algöz'den Serdar Ortaç'a tepki
Zafer Algöz'den Serdar Ortaç'a tepki
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, popçu Serdar Ortaç'ın Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından, siyah-beyazlı takıma yönelik sözleriyle ilgili, "Varlığından bir... 24.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-24T20:54+0300
2021-09-24T20:54+0300
yaşam
beşiktaş
serdar ortaç
zafer algöz
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Popçu Serdar Ortaç, Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle bitirmesi sonrasında, Beşiktaş taraftarını kızdıran bir harekette bulundu. Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar'ı kutlayan Ortaç, argo ifadeler kullandı. Beşiktaş Kulübü, yaşananların ardından Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.Özür dilediGelen tepkiler sonrasında Serdar Ortaç, özür diledi. Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.Ortaç'a bir tepki de Beşiktaş taraftarı Zafer Algöz'den geldi. Ünlü oyuncu, Ortaç'a sert sözlerle yüklendi. Algöz, "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.
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beşiktaş, serdar ortaç, zafer algöz

Zafer Algöz'den Serdar Ortaç'a tepki

20:54 24.09.2021
© Fotoğraf : InstagramZafer Algöz
Zafer Algöz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
© Fotoğraf : Instagram
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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, popçu Serdar Ortaç'ın Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından, siyah-beyazlı takıma yönelik sözleriyle ilgili, "Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" diyerek, tepkisini gösterdi
Popçu Serdar Ortaç, Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle bitirmesi sonrasında, Beşiktaş taraftarını kızdıran bir harekette bulundu.
Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar'ı kutlayan Ortaç, argo ifadeler kullandı.
Beşiktaş Kulübü, yaşananların ardından Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özür diledi

Gelen tepkiler sonrasında Serdar Ortaç, özür diledi.
Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.
Ortaç'a bir tepki de Beşiktaş taraftarı Zafer Algöz'den geldi.
Ünlü oyuncu, Ortaç'a sert sözlerle yüklendi.
Algöz, "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.
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