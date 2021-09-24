Zafer Algöz'den Serdar Ortaç'a tepki

Popçu Serdar Ortaç, Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle bitirmesi sonrasında, Beşiktaş taraftarını kızdıran bir harekette bulundu. Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar'ı kutlayan Ortaç, argo ifadeler kullandı. Beşiktaş Kulübü, yaşananların ardından Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.Özür dilediGelen tepkiler sonrasında Serdar Ortaç, özür diledi. Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.Ortaç'a bir tepki de Beşiktaş taraftarı Zafer Algöz'den geldi. Ünlü oyuncu, Ortaç'a sert sözlerle yüklendi. Algöz, "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, popçu Serdar Ortaç'ın Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından, siyah-beyazlı takıma yönelik sözleriyle ilgili, "Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" diyerek, tepkisini gösterdi
Popçu Serdar Ortaç, Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle bitirmesi sonrasında, Beşiktaş taraftarını kızdıran bir harekette bulundu.
Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar'ı kutlayan Ortaç, argo ifadeler kullandı.
Gelen tepkiler sonrasında Serdar Ortaç, özür diledi.
Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.
Ortaç'a bir tepki de Beşiktaş taraftarı Zafer Algöz'den geldi.
Ünlü oyuncu, Ortaç'a sert sözlerle yüklendi.
Algöz, "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç kim be???Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın..İşimize bakalım.Varlığından bir fayda görmedik.Yokluğu bizim için kazanctır.