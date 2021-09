https://tr.sputniknews.com/20210924/zeki-murenin-yegeni-sevtug-olgac-dayimin-vasiyeti-yerine-getirilmedi-1049223202.html

Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç: Dayımın vasiyeti yerine getirilmedi

Zeki Müren'in yeğeni Sevtuğ Olgaç: Dayımın vasiyeti yerine getirilmedi

'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve Özlem Güner, ölüm yıl dönümünde dayılarıyla olan anılarını anlattı.

2021-09-24

Zeki Müren, ölümünün 25'inci yıl dönümünde Bursa'da da törenle anılıyor. Zeki Müren’in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve Özlem Güner, usta sanatçının ölüm yıl dönümünde, dayılarıyla olan anılarını anlattı.Ölümünün üzerinden yıllar geçse de acılarının dinmediğini söyleyen Sevtuğ Olgaç, “Her ölüm yıl dönümünde öne çıkarıp söylemeye çalıştığım şey şu, çok güzide önemli vakfa mirasını bıraktı. Zamanında o mirası bize bırakmışken, biz istemiyor duruma düşmüş bir aileyiz. Ama biz ölümünden bir ay önce bile beraberdik. Her şeyi, her türlü konuyu konuştuk, detayları konuştuk, yedik, içtik" dedi.'Film çekilecek ama bize danışılmadı'Olgaç, "Bu kadar birbirine aile yakınlığı varken Zeki Müren'le ilgili yapılan çalışmalarda bize danışılmaması içimizi acıtan bir konu. Zeki Müren'in hayatıyla ilgili 'Sanat Güneşi' adı altında bir film çekilmek isteniyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda çekimine başlanacak. Bir kere bile sorulmadı, danışılmadı” ifadelerini kullandı.'Anıt mezar sözü tutulmadı'Zeki Müren için yapılacağını söylediği anıt mezar hakkında konuşan Sevtuğ Olgaç, “Gerek belediye yetkilileri, gerekse Bursa'daki önemli kişiler, Zeki Müren'in bir anıt mezara gömüleceğini ifade ettiler. Böyle dendiği için ben Zeki Müren'i tabutuyla birlikte gömdürdüm. Kısa bir süre sonra oradan çıkaracağız, kemikleri çürüyüp parçalanmış olmasın diye, tabutuyla alıp anıt mezara götürmek istedim. O anıt mezar nedense yapılmadı” şeklinde konuştu.Zeki Müren'in yeğeni, "Gerek mirasçıları olan kurumlar, gerekse belediye yetkilileri verdikleri sözü tutmadılar. Ona yakışır bir anıt mezar ve mezarın yanında bir Zeki Müren Müzesi düzenlemediler. Vaat edilenler yapılmadı. Buna üzüntümüz var" dedi.'Zeki Müren Hastanesi'nin kurulmasını arzu ediyordu'Müren’in hastane vasiyetinin yerine getirilmediğini belirten Olgaç, “Mirasını bıraktığı yetkililer o vasiyeti tekrar okusunlar ve o vasiyette Zeki Müren'in isteği doğrultusunda yapılması gerekenleri sorgulasınlar. Bir Zeki Müren Vakfı kurulsun. Bu vakıf, özelliği olan, kabiliyeti olan Türk gençlerine bir sanat müziği konservatuvarı şeklinde çalışsın. Arzusunun biri buydu. İkincisi de tam teşekkülü bir Zeki Müren Hastanesi'nin kurulmasını arzu ediyordu. Bunları, mirasıyla alakalı bana bıraktığı zamanda bu gerçekleşmiş olsaydı, ben o hastaneyi ve sanat müziği vakfını da şimdi kurmuştum” açıklamasını yaptı.Zeki Müren ile olan anılarını anlatan Özlem Güner, “Bize hep şunu söylerdi; 'Ben herkes için Sanat Güneşi olabilirim ama sizin güneşinizim. Ben herkes için Zeki Müren olabilirim ama ben sizin dayınızım. Beni yaşatıp, koruyup, kollayacak olan sizlersiniz.' Bunu defalarca tekrarladı. Ben bunu her yerde anlattım. 'Benim sevenlerim benim baş tacım, benden sonra da onlar sizin başınızın tacı' dedi. Dolayısıyla öyle büyük bir kitle var ki, onu tahmin edemezsiniz. Onun seven kitlesi tahminlerin çok üzerinde" ifadelerini kullandı.Miras konusunda konuşan Güner, “Biz Zeki Müren'in maddi mirasçıları değiliz. Maddi olarak bütün mirasını iki vakfa bıraktı. Bu bizim için çok güzide olan iki kurum. Ama biz ailesiyiz, mirasçısı değiliz. Biz onun 'Beni siz koruyup kollayıp yaşatacaksınız' dediği kişileriz” şeklinde konuştu.

