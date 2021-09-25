https://tr.sputniknews.com/20210925/100-bin-sahte-dolari-piyasaya-surmek-isterken-yakalandilar-1049246095.html

100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar

100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar

Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan Doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T19:36+0300

2021-09-25T19:36+0300

2021-09-25T19:36+0300

türkiye

sakarya

dolar

gözaltı

sahte para

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Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürüleceği yönündeki istihbari bilgiler neticesinde harekete geçti.Ekipler gerçekleşen çalışma neticesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 bin adet 50 dolarlık ABD doları ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

türkiye

sakarya

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sakarya, dolar, gözaltı, sahte para