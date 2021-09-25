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https://tr.sputniknews.com/20210925/100-bin-sahte-dolari-piyasaya-surmek-isterken-yakalandilar-1049246095.html
100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar
100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar
Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan Doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T19:36+0300
2021-09-25T19:36+0300
türkiye
sakarya
dolar
gözaltı
sahte para
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Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürüleceği yönündeki istihbari bilgiler neticesinde harekete geçti.Ekipler gerçekleşen çalışma neticesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 bin adet 50 dolarlık ABD doları ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
türkiye
sakarya
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sakarya, dolar, gözaltı, sahte para

100 bin sahte doları piyasaya sürmek isterken yakalandılar

19:36 25.09.2021
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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Piyasaya sürülmek üzere yurt dışından Sakarya’ya getirilen 2 bin adet 50 dolarlık sahte Amerikan Doları, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’ tutuklanarak cezaevin gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürüleceği yönündeki istihbari bilgiler neticesinde harekete geçti.
Ekipler gerçekleşen çalışma neticesinde, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 bin adet 50 dolarlık ABD doları ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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