https://tr.sputniknews.com/20210925/abdde-riskli-islerde-calisanlar-ucuncu-doz-kovid-19-asisi-yapilacaklar-listesine-eklendi-1049234295.html

ABD'de riskli işlerde çalışanlar, üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi

ABD'de riskli işlerde çalışanlar, üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, riskli işlerde çalışanların da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üçüncü doz aşı... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T04:42+0300

2021-09-25T04:42+0300

2021-09-25T04:42+0300

koronavirüs

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

koronavirüs aşısı

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

dr. rochelle walensky

üçüncü doz

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Walensky, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü kişilerle birlikte, huzurevinde kalanlar ve ciddi sağlık problemi bulunan 50 ila 64 yaş arasındakilerin üçüncü doz Kovid-19 aşısı olabileceğini söyledi.Sağlık çalışanları başta olmak üzere 18-64 yaş arasında olup riskli işlerde çalışanların da üçüncü doz aşı olacaklar listesine eklendiğini kaydeden Walensky, alınan kararın ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) üçüncü doz yetkilendirme kararıyla da uyumlu olduğunu belirtti.Karara göre listede, cezaevleri ve evsiz barınaklar gibi virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu ortamlarda yaşayanlar da yer alıyor.Dün, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunun, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için FDA tarafından onayladığı duyurulmuştu.Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edilmişti.

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amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), koronavirüs aşısı, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), dr. rochelle walensky, üçüncü doz