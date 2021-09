https://tr.sputniknews.com/20210925/afgan-siginmacilar-abddeki-uste-gorevli-amerikan-kadin-askere-saldirdi-iddiasi-1049237240.html

Afgan sığınmacılar ABD'deki üste görevli Amerikan kadın askere saldırdı iddiası

Afgan sığınmacılar ABD'deki üste görevli Amerikan kadın askere saldırdı iddiası

New Mexico'da yer alan ABD ordusuna ait bir üste tutulan bir grup Afgan sığınmacının orada görevli olan bir kadın askere saldırdığı ileri sürüldü. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T11:44+0300

2021-09-25T11:44+0300

2021-09-25T11:44+0300

dünya

abd

afganistan

new mexico

saldırı

kadın asker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102750/41/1027504119_0:0:4113:2314_1920x0_80_0_0_7b07405a288b5c2200e3eb6348743390.jpg

Üsteki komuta merkezinden yapılan açıklamaya göre ABD’li kadın asker, üste geçici olarak tutulan bir grup Afgan sığınmacının saldırısına uğradığını iddia etti.Açıklamada, “Bir kadın askerin 19 Eylül'de New Mexico'daki Doña Ana tesisine tahliye edilen küçük bir grup erkek tarafından saldırıya uğradığını bildirdiğini doğrulayabiliriz” ifadelerine yer verildi.Ayrıntıları açıklanmayan olay ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturuluyor. Komuta merkezi, mağdur kadın askere derhal gerekli yardımın sağlandığını ve üste güvenlik önlemlerinin arttırıldığını bildirdi.ABD’li askerlerin Afganistan’dan çekilmesinden sonra, Washington, bu ülkede Amerikan ordusuyla işbirliği yapan veya diğer risk gruplarında bulunan on binlerce kişiyi Amerikan topraklarında ağırlamayı kabul etmişti.Şu anda 37 bin kişilik ilk sığınmacı grubu ABD’de bulunuyor. Associated Press ajansının bildirdiğine göre Beyaz Saray, Kongre'den gelecek yılın eylül ayına kadar 95 bin kişiyi kabul etmek için para talebinde bulundu.ABD’de yerleştirilmesi planlanan birçok Afgan sığınmacı şimdilik yurtdışındaki Amerikan askeri üslerinde kurulmuş transit kamplarda kalıyor. Kızamık salgını nedeniyle sığınmacıların ABD’ye gönderimi geçici olarak askıya alınmış durumda.

https://tr.sputniknews.com/20210923/pentagon-afgan-siginmacilarin-fort-mccoy-ussune-kotu-kosullarda-barindigindan-haberdariz-1049162093.html

afganistan

new mexico

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, afganistan, new mexico, saldırı, kadın asker