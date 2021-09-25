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Afgan sığınmacılar ABD'deki üste görevli Amerikan kadın askere saldırdı iddiası
Afgan sığınmacılar ABD'deki üste görevli Amerikan kadın askere saldırdı iddiası
New Mexico'da yer alan ABD ordusuna ait bir üste tutulan bir grup Afgan sığınmacının orada görevli olan bir kadın askere saldırdığı ileri sürüldü. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T11:44+0300
2021-09-25T11:44+0300
dünya
abd
afganistan
new mexico
saldırı
kadın asker
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Üsteki komuta merkezinden yapılan açıklamaya göre ABD’li kadın asker, üste geçici olarak tutulan bir grup Afgan sığınmacının saldırısına uğradığını iddia etti.Açıklamada, “Bir kadın askerin 19 Eylül'de New Mexico'daki Doña Ana tesisine tahliye edilen küçük bir grup erkek tarafından saldırıya uğradığını bildirdiğini doğrulayabiliriz” ifadelerine yer verildi.Ayrıntıları açıklanmayan olay ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturuluyor. Komuta merkezi, mağdur kadın askere derhal gerekli yardımın sağlandığını ve üste güvenlik önlemlerinin arttırıldığını bildirdi.ABD’li askerlerin Afganistan’dan çekilmesinden sonra, Washington, bu ülkede Amerikan ordusuyla işbirliği yapan veya diğer risk gruplarında bulunan on binlerce kişiyi Amerikan topraklarında ağırlamayı kabul etmişti.Şu anda 37 bin kişilik ilk sığınmacı grubu ABD’de bulunuyor. Associated Press ajansının bildirdiğine göre Beyaz Saray, Kongre'den gelecek yılın eylül ayına kadar 95 bin kişiyi kabul etmek için para talebinde bulundu.ABD’de yerleştirilmesi planlanan birçok Afgan sığınmacı şimdilik yurtdışındaki Amerikan askeri üslerinde kurulmuş transit kamplarda kalıyor. Kızamık salgını nedeniyle sığınmacıların ABD’ye gönderimi geçici olarak askıya alınmış durumda.
https://tr.sputniknews.com/20210923/pentagon-afgan-siginmacilarin-fort-mccoy-ussune-kotu-kosullarda-barindigindan-haberdariz-1049162093.html
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abd, afganistan, new mexico, saldırı, kadın asker

Afgan sığınmacılar ABD'deki üste görevli Amerikan kadın askere saldırdı iddiası

11:44 25.09.2021
© AFP 2021 / ADEK BERRYABD donanması bünyesinde Afganistan'da görev yapan bir kadın asker
ABD donanması bünyesinde Afganistan'da görev yapan bir kadın asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AFP 2021 / ADEK BERRY
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New Mexico'da yer alan ABD ordusuna ait bir üste tutulan bir grup Afgan sığınmacının orada görevli olan bir kadın askere saldırdığı ileri sürüldü.
Üsteki komuta merkezinden yapılan açıklamaya göre ABD’li kadın asker, üste geçici olarak tutulan bir grup Afgan sığınmacının saldırısına uğradığını iddia etti.
Açıklamada, “Bir kadın askerin 19 Eylül'de New Mexico'daki Doña Ana tesisine tahliye edilen küçük bir grup erkek tarafından saldırıya uğradığını bildirdiğini doğrulayabiliriz” ifadelerine yer verildi.
Ayrıntıları açıklanmayan olay ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturuluyor. Komuta merkezi, mağdur kadın askere derhal gerekli yardımın sağlandığını ve üste güvenlik önlemlerinin arttırıldığını bildirdi.
ABD’li askerlerin Afganistan’dan çekilmesinden sonra, Washington, bu ülkede Amerikan ordusuyla işbirliği yapan veya diğer risk gruplarında bulunan on binlerce kişiyi Amerikan topraklarında ağırlamayı kabul etmişti.
Şu anda 37 bin kişilik ilk sığınmacı grubu ABD’de bulunuyor. Associated Press ajansının bildirdiğine göre Beyaz Saray, Kongre'den gelecek yılın eylül ayına kadar 95 bin kişiyi kabul etmek için para talebinde bulundu.
ABD’de yerleştirilmesi planlanan birçok Afgan sığınmacı şimdilik yurtdışındaki Amerikan askeri üslerinde kurulmuş transit kamplarda kalıyor. Kızamık salgını nedeniyle sığınmacıların ABD’ye gönderimi geçici olarak askıya alınmış durumda.
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