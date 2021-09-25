https://tr.sputniknews.com/20210925/ailesini-tatlici-olan-yarismaci-tatlici-sorusunu-yanitlayamadi-insan-bildigi-yerden-yanilirmis-1049240676.html

Ailesi tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı: 'İnsan bildiği yerden yanılırmış'

Ailesi tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı: 'İnsan bildiği yerden yanılırmış'

ATV’nin fenomen yarışma programı ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Murat Serkan Besler isimli bir yarışmacı, ilk soruda elendi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T15:11+0300

2021-09-25T15:11+0300

2021-09-25T15:12+0300

türkiye

kenan imirzalıoğlu

yarışma

kim milyoner olmak ister

eleme

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Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışmada, ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusunu yanlış yanıtladı. Besler, soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi.İmirzalıoğlu ise, Esler'in elenmesi üzerine "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.Yeni sezonda daha fazla para kazandıracak'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210902/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasiyla-taninan-akademisyen-hayatini-kaybetti-1048557300.html

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kenan imirzalıoğlu, yarışma, kim milyoner olmak ister, eleme