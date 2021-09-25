Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210925/ailesini-tatlici-olan-yarismaci-tatlici-sorusunu-yanitlayamadi-insan-bildigi-yerden-yanilirmis-1049240676.html
Ailesi tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı: 'İnsan bildiği yerden yanılırmış'
Ailesi tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı: 'İnsan bildiği yerden yanılırmış'
ATV’nin fenomen yarışma programı ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Murat Serkan Besler isimli bir yarışmacı, ilk soruda elendi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T15:11+0300
2021-09-25T15:12+0300
türkiye
kenan imirzalıoğlu
yarışma
kim milyoner olmak ister
eleme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049240646_3:0:741:415_1920x0_80_0_0_d42f8d665339b2b0a93c7c271ada164b.png
Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışmada, ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusunu yanlış yanıtladı. Besler, soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi.İmirzalıoğlu ise, Esler'in elenmesi üzerine "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.Yeni sezonda daha fazla para kazandıracak'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210902/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasiyla-taninan-akademisyen-hayatini-kaybetti-1048557300.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049240646_96:0:649:415_1920x0_80_0_0_c539399713b885f7cbac9938831883cf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kenan imirzalıoğlu, yarışma, kim milyoner olmak ister, eleme

Ailesi tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı: 'İnsan bildiği yerden yanılırmış'

15:11 25.09.2021 (güncellendi: 15:12 25.09.2021)
© ATVAilesini tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı
Ailesini tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© ATV
Abone ol
ATV’nin fenomen yarışma programı ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Murat Serkan Besler isimli bir yarışmacı, ilk soruda elendi.
Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan yarışmada, ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusunu yanlış yanıtladı.
Besler, soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi.
İmirzalıoğlu ise, Esler'in elenmesi üzerine "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.

Yeni sezonda daha fazla para kazandıracak

'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.
Başak Bozan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
TÜRKİYE
‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasıyla tanınan akademisyen hayatını kaybetti
2 Eylül, 18:21
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:54Antalya Manavgat'ta 5 saat rehin tutulan usta, takla atıp kurtulmuş
15:40CHP’den Cumartesi Anneleri’ne pankartlı destek
15:21Osmaniye'de yanan ağaçlar yeniden yeşillenmeye başladı
15:11Ailesi tatlıcı olan yarışmacı, tatlıcı sorusunu yanıtlayamadı: 'İnsan bildiği yerden yanılırmış'
15:07Erdoğan: Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz
14:59Bakan Soylu: Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi
14:58Aktivist Laura Amherst, canlı yayına çıplak çıktı
14:51MEB'den okullara yardımcı kaynak uyarısı: 'Velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçının'
14:42AK Partili Tamer'den yurt açıklaması: Hiçbir ilimizde, hiçbir öğrencimiz açıkta değil
14:41Sevdiği adam için unvanını bırakan prenses, 1.3 milyon doları reddedecek
14:35Doğu Karadeniz’de kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
14:24Tarihi surlara bina tehdidi
14:08Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları ikiye katlandı
14:07Eski İçişleri Bakanı Tantan: Sedat Peker'e bilgiler devletin içinden gidiyor
14:04Babacan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması
14:01İBB: UKOME toplantısında yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz, İstanbul taksi için el kaldırıyor
13:53Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor
13:37YouTuber’lara yüzde 15 vergi geliyor
13:21Orhan Miroğlu: Kürt sorununu çözmek adına HDP ile Meclis'te bile hiçbir siyasi parti oturup konuşmaz
13:11ABD'li CBS News kanalı: Erdoğan, ABD'ye rağmen S-400 konusunda meydan okuyor