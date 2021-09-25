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AK Partili Tamer'den yurt açıklaması: Hiçbir ilimizde, hiçbir öğrencimiz açıkta değil
AK Partili Tamer'den yurt açıklaması: Hiçbir ilimizde, hiçbir öğrencimiz açıkta değil
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorunuyla ilgili olarak "Ortada bir KYK yurt problemlerinin olduğu ifade... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T14:42+0300
2021-09-25T14:42+0300
türkiye
ak parti
ismail tamer
öğrenci
yurt
etiket
kira
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşadığını belirten üniversite öğrencileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre Türkiye genelinde 1 milyon yatak kapasiteli yurt olduğunu ifade eden Tamer, "Üniversitelerimiz açıldı. Ortada bir KYK yurt problemlerinin olduğu ifade ediliyor. Tamamen provokasyon. Hiçbir ilimizde, hiçbir öğrencimiz açıkta değil. Altını çizerek belirtiyorum. 2002 yılında geldiğimizde 175 bin yurt yatağı varken şimdi bu oranlar 1 milyonun üzerine çıktı. El insaf, 5 yıldızlı otel konumundaki kredi ve yurtlar kurumu son derece mükemmel şekilde devam ediyor" dedi.Kira ve etiket fiyatlarının normal olmadığını da sözlerine ekleyen Tamer, şöyle devam etti:"Ev kiralarımız artmıştır. Bu olabilecek bir şey değil. Zaman zaman esnaflarımızdan şikayetler geliyor etiket fiyatlarının kontrolsüz şekilde arttığı söyleniyor. Bununla ilgili tedbirler var. Eğer devletin anında her alışveriş merkezlerini denetlemesi zor. O yüzden vatandaş bizi uyarsın, biz de tedbirlerimizi alalım."
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ak parti, ismail tamer, öğrenci, yurt, etiket, kira

AK Partili Tamer'den yurt açıklaması: Hiçbir ilimizde, hiçbir öğrencimiz açıkta değil

14:42 25.09.2021
© İHAİsmail Tamer
İsmail Tamer - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© İHA
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorunuyla ilgili olarak "Ortada bir KYK yurt problemlerinin olduğu ifade ediliyor. Tamamen provokasyon. Hiçbir ilimizde, hiçbir öğrencimiz açıkta değil" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşadığını belirten üniversite öğrencileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre Türkiye genelinde 1 milyon yatak kapasiteli yurt olduğunu ifade eden Tamer, "Üniversitelerimiz açıldı. Ortada bir KYK yurt problemlerinin olduğu ifade ediliyor. Tamamen provokasyon. Hiçbir ilimizde, hiçbir öğrencimiz açıkta değil. Altını çizerek belirtiyorum. 2002 yılında geldiğimizde 175 bin yurt yatağı varken şimdi bu oranlar 1 milyonun üzerine çıktı. El insaf, 5 yıldızlı otel konumundaki kredi ve yurtlar kurumu son derece mükemmel şekilde devam ediyor" dedi.
Kira ve etiket fiyatlarının normal olmadığını da sözlerine ekleyen Tamer, şöyle devam etti:
"Ev kiralarımız artmıştır. Bu olabilecek bir şey değil. Zaman zaman esnaflarımızdan şikayetler geliyor etiket fiyatlarının kontrolsüz şekilde arttığı söyleniyor. Bununla ilgili tedbirler var. Eğer devletin anında her alışveriş merkezlerini denetlemesi zor. O yüzden vatandaş bizi uyarsın, biz de tedbirlerimizi alalım."
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