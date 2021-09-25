https://tr.sputniknews.com/20210925/ak-partili-tayyardan-iki-zincir-marketin-yoneticilerine-tepki-teskilatlarimiza-kabineye-sizdiniz-1049237389.html
AK Partili Tayyar'dan iki zincir marketin yöneticilerine tepki: Teşkilatlarımıza, kabineye sızdınız
AK Partili Tayyar'dan iki zincir marketin yöneticilerine tepki: Teşkilatlarımıza, kabineye sızdınız
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Galip Aykaç ve Murat Ülker'e tepki gösterdi. Tayyar, "Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin. Az bile... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T12:05+0300
2021-09-25T12:05+0300
2021-09-25T12:05+0300
politika
murat ülker
şamil tayyar
kabine
ekonomi
zincir
market
galip aykaç
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'e tepki gösterdi.Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Tayyar, "Önce BİM’ci Galip Aykaç. Sonra ŞOK’çu Murat Ülker. Tekelleştiniz. Üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkum ettiniz. Rantta zirve yaptınız. Yetmedi. Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin. Az bile yaptınız" dedi.
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murat ülker, şamil tayyar, kabine, ekonomi, zincir, market, galip aykaç
AK Partili Tayyar'dan iki zincir marketin yöneticilerine tepki: Teşkilatlarımıza, kabineye sızdınız
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Galip Aykaç ve Murat Ülker'e tepki gösterdi. Tayyar, "Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin. Az bile yaptınız" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'e tepki gösterdi.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Tayyar, "Önce BİM’ci Galip Aykaç. Sonra ŞOK’çu Murat Ülker. Tekelleştiniz. Üreticiyi tarlasında, çiftliğinde, işletmesinde kendinize mahkum ettiniz. Rantta zirve yaptınız. Yetmedi. Teşkilatlarımıza, bürokrasiye, kabineye sızdınız. Devam edin. Az bile yaptınız" dedi.