https://tr.sputniknews.com/20210925/aktivist-laura-amherst-canli-yayina-ciplak-cikti-1049240330.html

Aktivist Laura Amherst, canlı yayına çıplak çıktı

Aktivist Laura Amherst, canlı yayına çıplak çıktı

Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının 'This Moring' isimli gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'nin konuğu oldu. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T14:58+0300

2021-09-25T14:58+0300

2021-09-25T14:58+0300

dünya

iklim değişikliği

çıplak

extinction rebellion

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Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının 'This Moring' isimli gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'nin konuğu oldu.İklim değişikliğine karşı mücadele eden ve bütün eylemlere de çıplak giden Laura Amherst, çıplaklık geleneğine televizyonda da devam etti.Amherst, 'üstsüz protestocu' adıyla anılıyor.

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2021

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iklim değişikliği, çıplak, extinction rebellion