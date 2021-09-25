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https://tr.sputniknews.com/20210925/aktivist-laura-amherst-canli-yayina-ciplak-cikti-1049240330.html
Aktivist Laura Amherst, canlı yayına çıplak çıktı
Aktivist Laura Amherst, canlı yayına çıplak çıktı
Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının 'This Moring' isimli gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'nin konuğu oldu. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T14:58+0300
2021-09-25T14:58+0300
2021-09-25T14:58+0300
dünya
iklim değişikliği
çıplak
extinction rebellion
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Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının 'This Moring' isimli gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'nin konuğu oldu.İklim değişikliğine karşı mücadele eden ve bütün eylemlere de çıplak giden Laura Amherst, çıplaklık geleneğine televizyonda da devam etti.Amherst, 'üstsüz protestocu' adıyla anılıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
iklim değişikliği, çıplak, extinction rebellion
Aktivist Laura Amherst, canlı yayına çıplak çıktı Aktivist Laura Amherst, bir İngiliz kanalının 'This Moring' isimli gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'nin konuğu oldu. İklim değişikliğine karşı mücadele eden ve bütün eylemlere de çıplak giden Laura Amherst, çıplaklık geleneğine televizyonda da devam etti.
Amherst,
'üstsüz protestocu' adıyla anılıyor.