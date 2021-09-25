https://tr.sputniknews.com/20210925/amerikan-cbs-news-kanali-erdogan-abdye-ragmen-s-400-konusunda-meydan-okuyor-1049238433.html
ABD'li CBS News kanalı: Erdoğan, ABD'ye rağmen S-400 konusunda meydan okuyor
ABD'li CBS News kanalı: Erdoğan, ABD'ye rağmen S-400 konusunda meydan okuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de CBS News'e verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak "Hangi ülkeden, hangi seviyede ne... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T13:11+0300
2021-09-25T13:11+0300
2021-09-25T13:38+0300
dünya
abd
rusya
recep tayyip erdoğan
türkiye
f-35
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cbs news
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'e röportaj verdi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı üzerine ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek" dedi ve gazeteci Margaret Brennan'ın "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusunu da "Tabii ki, evet" ifaderiyle yanıtladı.CBS News ise, Erdoğan'ın açıklamalarını 'meydan okuma' olarak nitelendirdi ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin ABD'ye meydan okumayı ve Rus yapımı başka bir uçaksavar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi" ifadeleriyle yorumladı.Kanal ayrıca, Erdoğan'ın Suriye'deki ABD askeri varlığıyla ilgili olarak 'çekilmelerini tercih edeceğini' söylediğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20210916/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-adayi-turkiyeyi-s-400-konusunda-ikna-etme-calismalarini-surdurecegiz-1048962620.html
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ABD'li CBS News kanalı: Erdoğan, ABD'ye rağmen S-400 konusunda meydan okuyor
13:11 25.09.2021 (güncellendi: 13:38 25.09.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de CBS News'e verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak "Hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek" dedi. Kanal, Erdoğan'ın açıkamalarını 'meydan okuma' olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'e röportaj verdi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı
üzerine ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan
Erdoğan, "Hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek"
dedi ve gazeteci Margaret Brennan'ın "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusunu da "Tabii ki, evet"
ifaderiyle yanıtladı.
CBS News ise, Erdoğan'ın açıklamalarını 'meydan okuma' olarak nitelendirdi ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin ABD'ye meydan okumayı ve Rus yapımı başka bir uçaksavar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi" ifadeleriyle yorumladı.
Kanal ayrıca, Erdoğan'ın Suriye'deki ABD askeri varlığıyla ilgili olarak 'çekilmelerini tercih edeceğini' söylediğini aktardı.