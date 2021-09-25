https://tr.sputniknews.com/20210925/ator-rusya-turkiyeye-turist-akisi-bakimindan-ilk-sirada-yer-aldi-1049237102.html

ATOR: Rusya, Türkiye'ye turist akışı bakımından ilk sırada yer aldı

ATOR: Rusya, Türkiye'ye turist akışı bakımından ilk sırada yer aldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya'nın Türkiye'ye turist akışı bakımından ilk sırada yer aldığını, ağustos ayında bu ülkedeki... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T11:38+0300

2021-09-25T11:38+0300

2021-09-25T11:38+0300

dünya

rusya

rusya tur operatörleri birliği (ator)

ator

rusya tur operatörleri derneği (ator)

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Sputnik’e konuşan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya'nın Türkiye'ye turist akışı bakımından ilk sırada yer aldığını, ağustos ayında bu ülkedeki tesislerde tatil yapan neredeyse her dört turistten birinin Rusya'dan geldiğini ifade etti.Lomidze, “Ocak-ağustos döneminde Rusların bu ülkeye gelen tüm yabancı turistlerin içindeki payı yüzde 17.5. Türkiye'ye ağustos ayında 906 bin Rus geldi, bu rakam temmuz ayına göre yüzde 12.2 fazla. Sonuç olarak yazın son ayında Türkiye'de tatil yapan neredeyse her dört konuk, Rusya'dan geldi” diye konuştu.Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi istatistiklerine göre ocak-ağustos aylarında yaklaşık 2.5 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret ettiğine dikkat çeken Lomidze, “Bu rakam 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 218 fazla, ancak pandemi öncesi yılı olan 2019'un ilk sekiz ayı ile kıyasla yüzde 49 daha az” ifadelerini kullandı.ATOR Başkanına göre Türkiye’ye turist akışı bakımından Almanya, ikinci sırada yer alıyor. Yılın başından bu yana Türkiye'yi bu ülkeden 1.8 milyon turist ziyaret etti.1.5 milyon turistin geldiği Ukrayna ise üçüncü sırada yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210921/rusyada-tur-operatorleri-rus-turistler-icin-yurtdisi-asi-turlari-baslatti-1049123527.html

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