Babacan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki ifadesiyle başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik" açıklamasıyla süren tartışmaya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.Babacan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyumlar atanıyorsa, ülkemizde hâlâ ana dili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var demektir. Bu meselenin adı da Kürt meselesidir" ifadesini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tartışılmaya devam eden 'Kürt sorunu' ile ilgili olarak "Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyumlar atanıyorsa, ülkemizde hâlâ ana dili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var demektir" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki ifadesiyle başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik" açıklamasıyla süren tartışmaya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.
Babacan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyumlar atanıyorsa, ülkemizde hâlâ ana dili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var demektir. Bu meselenin adı da Kürt meselesidir" ifadesini kullandı.
Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyumlar atanıyorsa, ülkemizde hâlâ ana dili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var demektir.