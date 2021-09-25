https://tr.sputniknews.com/20210925/babacandan-kurt-sorunu-aciklamasi-1049239183.html

Babacan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması

Babacan'dan 'Kürt sorunu' açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tartışılmaya devam eden 'Kürt sorunu' ile ilgili olarak "Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T14:04+0300

2021-09-25T14:04+0300

2021-09-25T14:04+0300

politika

ali babacan

kürt sorunu

twitter

deva partisi

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP'yle çözebiliriz" şeklindeki ifadesiyle başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik" açıklamasıyla süren tartışmaya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.Babacan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Çocukların oynadığı alanlarda panzerler geziyorsa, yoğunlukla Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde belediyelere kayyumlar atanıyorsa, ülkemizde hâlâ ana dili hakkı tartışılıyorsa bir mesele var demektir. Bu meselenin adı da Kürt meselesidir" ifadesini kullandı.

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ali babacan, kürt sorunu, twitter , deva partisi