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BAE, yatırım için Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor
BAE, yatırım için Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:30+0300
2021-09-25T17:30+0300
ekonomi
türkiye
bae
araştırma
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor.Aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.Sözcü'nün Bloomberg’den aktardığın habere göre, konuya yakın üç kaynak, Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü “Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip” diye konuştu.İlişkilerde yumuşamaBir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir.Görüşmeler erken aşamada olsa da Suriye ve Libya'da karşı karşıya gelen iki ülke arasındaki ilişkilerdeki yumuşamaya işaret ediyor.Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan Ankara'da Erdoğan ile görüşmüştü. Tahnun aynı zamanda ADQ, IHC ve Royal Group'un yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.Şu tarihe kadar Türkiye'ye en büyük BAE yatırımı 2019'da Emirates NDB'nin Denizbank'ı Rus Sberbank'tan 2.75 milyar dolara satın almasıyla yapılmıştı.Bu ayın başında Dubai merkezli lojistik firması Aramex, MNG Kargo'yu satın alma görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210902/ankaranin-bae-ile-temasa-gecmesinde-korfez-ulkelerinin-ekonomik-ve-siyasi-boykotunun-etkisi-var-1048620210.html
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türkiye, bae, araştırma, yatırım

BAE, yatırım için Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor

17:30 25.09.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIBBAE bayrağı
BAE bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor.

Aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.
Sözcü'nün Bloomberg’den aktardığın habere göre, konuya yakın üç kaynak, Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü “Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip” diye konuştu.
'Ankara'nın BAE ile temasa geçmesinde Körfez ülkelerinin ekonomik ve siyasi boykotunun etkisi var' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
EKSEN
'Ankara'nın BAE ile temasa geçmesinde Körfez ülkelerinin ekonomik ve siyasi boykotunun etkisi var'
2 Eylül, 00:11

İlişkilerde yumuşama

Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir.
Görüşmeler erken aşamada olsa da Suriye ve Libya'da karşı karşıya gelen iki ülke arasındaki ilişkilerdeki yumuşamaya işaret ediyor.
Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan Ankara'da Erdoğan ile görüşmüştü. Tahnun aynı zamanda ADQ, IHC ve Royal Group'un yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.
Şu tarihe kadar Türkiye'ye en büyük BAE yatırımı 2019'da Emirates NDB'nin Denizbank'ı Rus Sberbank'tan 2.75 milyar dolara satın almasıyla yapılmıştı.
Bu ayın başında Dubai merkezli lojistik firması Aramex, MNG Kargo'yu satın alma görüşmeleri yaptığını duyurmuştu.
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