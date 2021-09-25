https://tr.sputniknews.com/20210925/bakan-soylu-turkiyedeki-toplam-terorist-sayisi-189a-indi-1049240453.html

Bakan Soylu: Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi

Bakan Soylu: Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi" dedi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T14:59+0300

2021-09-25T14:59+0300

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süleyman soylu

hdp

pkk

türkiye

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu."Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değildi" diyen Soylu, şöyle devam etti: "Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar. Avaşin Basyan’da, Hakurk’ta, bütün bu tablonun tamamından bize meydan okuyamıyorlar. Kahramanlarımız bir büyük mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye eski Türkiye değil. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız. Bunu söylediğimiz zaman bizle dalga geçiyorlardı. Bugün tekrar söylüyorum; bu ülkede PKK’nın adını kimse anmayacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bugün ülkemize nasıl huzuru, barışı ve istikrarı getirdiysek Allah bu millete o şerefi de nasip edecek; Orta Doğu’ya da Kafkaslara da etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru da, barışı da, güveni de, kardeşliği de bu büyük millet getirecek."

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süleyman soylu, hdp, pkk, içişleri bakanlığı