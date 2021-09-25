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https://tr.sputniknews.com/20210925/bazi-ev-sahipleri-kiracilara-ya-yuzde-60-artir-ya-da-evimden-cik-diye-baski-yapiyor-1049236345.html
Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı: Bazı ev sahipleri 'Ya kirayı yüzde 60 artır, ya da çık' diyor
Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı: Bazı ev sahipleri 'Ya kirayı yüzde 60 artır, ya da çık' diyor
Fahiş kira fiyatlarının kendilerini de mağdur ettiğini söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, bazı ev sahiplerinin kiracılara "Ya yüzde 60... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T11:03+0300
2021-09-25T11:07+0300
ekonomi
konut
kira
kiralık ev
fahiş fiyat
ev sahibi
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Kocaeli Emlakçılar Derneği ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, son zamanlarda artan konut kiraları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre pandeminin etkisiyle yaklaşık 2 yıldır zorlu bir süreçten geçildiğini söyleyen Hacıoğlu, "Bütün sektörler durma ve bekleme süresine geçti. Bu süre içerisinde konut üretici firmalar konut üretmedi. Sokakta sohbet ettiğim öğrencilerin bazıları Ağustos ayında gelmiş evlerini tutmuş, bazıları 4 ay önce ev tutmuş. Böyleleri uygun fiyata ev kiraladılar" dedi.Bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını söyleyen Hacıoğlu, "Öğrencilerin bir anda gelmeleri, kentteki 1000 TL'lik kirayı 2000 TL'ye, 2000 TL'lik kiraları 3000 TL'ye çıkardı. Bu da fırsatçılık oldu. Biz şunu da tespit ettik; örneğin ben geçtiğimiz yıl üniversite okumak için Kocaeli'ye geldim. 1000 TL kira bedeli olan bir ev tuttum, sözleşmem bitiyor ve 2 yıl daha yenilemek istiyorum. Ama ev sahibim yenilemiyor. Aksine, 'Ya yüzde 60 arttır, ya da evimden çık' diyor. Yani kişiyi çıkmaya zorluyor. Çıktıktan sonra ise yeni kiracı adayına daha yüksek fiyatlara veriyor" diye konuştu.'Yurt ücretleri aylık 2 bin TL'Pandemi sebebiyle özel yurtların ayakta kalmakta zorlandığına da dikkat çeken Hacıoğlu, "Hatta bazı yurtlar kapatmak zorunda kaldı, birkaç tanesi iflas etti. Ayakta duranlara da hak veriyoruz. Onlarında giderleri çok fazla. Bir öğrenci, 'ben Kocaeli'de yurtta kalacağım' derse aylık 2 bin TL ödemek zorunda. İki öğrenci birleşip ev tutsa yine aynı para ödenmek zorunda. Şu anda Türkiye'nin herhangi bir ilinde okuyan üniversite öğrencisinin aylık yaklaşık 5 bin TL gideri oluyor. İşçinin, memurun evlatlarına bu desteği sağlaması da maalesef çok zor" şeklinde konuştu.Kocaeli'de son 1 yıl içerisinde kira artışlarında yüzde 60 oranında artış yaşandığını belirten Hacıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda tam tersine gerileme vardı. Bütün mülk sahipleri bundan 1 yıl önce, 'aman benim kiracım çıkmasın, ben her ay kiramı alayım' diyordu. 1 sene sonra biraz toparlanmaya başlayınca rakamlar da yükseldi" ifadelerini kullandı.'Dairelerin sahibi biz değiliz'"Emlakçılar piyasayı değiştirdi, fiyatları artırdılar" algısının yanlış olduğunun da altını çizen Hacıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:"Bu durumlar bizi üzüyor. Odamıza bağlı hiçbir üyemiz böyle bir davranışta kesinlikle bulunmuyorlar. Dairelerin sahipleri bizler değiliz. Biz ilanı yüklüyoruz, mal sahibi ile sözleşme yapıyoruz. İnsanlar geliyor ve işlem yapıyoruz. 1 ay içinde yükselişler olunca mal sahibi de, 'dairemi kiraya vermekten vazgeçtim' diyor. Bakıyoruz evine perde asıyor ama kiralık görüntüsü yok, daha sonra fotoğraflarını çekiyor ve internette yayınlıyor. Aynı zamanda şunu da tespit ettik; mal sahibi kendi ilana veriyor. Öğrenci arayınca, 'emlak komisyon ücreti de vereceksiniz' diyor. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etsinler."
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konut, kira, kiralık ev, fahiş fiyat, ev sahibi

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı: Bazı ev sahipleri 'Ya kirayı yüzde 60 artır, ya da çık' diyor

11:03 25.09.2021 (güncellendi: 11:07 25.09.2021)
© İHAKocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut
Kocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© İHA
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Fahiş kira fiyatlarının kendilerini de mağdur ettiğini söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, bazı ev sahiplerinin kiracılara "Ya yüzde 60 artır, ya da evden çık" baskısı yaptığını, bazılarının ise emlakçı gibi komisyon aldıklarını iddia etti.
Kocaeli Emlakçılar Derneği ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, son zamanlarda artan konut kiraları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre pandeminin etkisiyle yaklaşık 2 yıldır zorlu bir süreçten geçildiğini söyleyen Hacıoğlu, "Bütün sektörler durma ve bekleme süresine geçti. Bu süre içerisinde konut üretici firmalar konut üretmedi. Sokakta sohbet ettiğim öğrencilerin bazıları Ağustos ayında gelmiş evlerini tutmuş, bazıları 4 ay önce ev tutmuş. Böyleleri uygun fiyata ev kiraladılar" dedi.
Bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını söyleyen Hacıoğlu, "Öğrencilerin bir anda gelmeleri, kentteki 1000 TL'lik kirayı 2000 TL'ye, 2000 TL'lik kiraları 3000 TL'ye çıkardı. Bu da fırsatçılık oldu. Biz şunu da tespit ettik; örneğin ben geçtiğimiz yıl üniversite okumak için Kocaeli'ye geldim. 1000 TL kira bedeli olan bir ev tuttum, sözleşmem bitiyor ve 2 yıl daha yenilemek istiyorum. Ama ev sahibim yenilemiyor. Aksine, 'Ya yüzde 60 arttır, ya da evimden çık' diyor. Yani kişiyi çıkmaya zorluyor. Çıktıktan sonra ise yeni kiracı adayına daha yüksek fiyatlara veriyor" diye konuştu.

'Yurt ücretleri aylık 2 bin TL'

Pandemi sebebiyle özel yurtların ayakta kalmakta zorlandığına da dikkat çeken Hacıoğlu, "Hatta bazı yurtlar kapatmak zorunda kaldı, birkaç tanesi iflas etti. Ayakta duranlara da hak veriyoruz. Onlarında giderleri çok fazla. Bir öğrenci, 'ben Kocaeli'de yurtta kalacağım' derse aylık 2 bin TL ödemek zorunda. İki öğrenci birleşip ev tutsa yine aynı para ödenmek zorunda. Şu anda Türkiye'nin herhangi bir ilinde okuyan üniversite öğrencisinin aylık yaklaşık 5 bin TL gideri oluyor. İşçinin, memurun evlatlarına bu desteği sağlaması da maalesef çok zor" şeklinde konuştu.
Kocaeli'de son 1 yıl içerisinde kira artışlarında yüzde 60 oranında artış yaşandığını belirten Hacıoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda tam tersine gerileme vardı. Bütün mülk sahipleri bundan 1 yıl önce, 'aman benim kiracım çıkmasın, ben her ay kiramı alayım' diyordu. 1 sene sonra biraz toparlanmaya başlayınca rakamlar da yükseldi" ifadelerini kullandı.

'Dairelerin sahibi biz değiliz'

"Emlakçılar piyasayı değiştirdi, fiyatları artırdılar" algısının yanlış olduğunun da altını çizen Hacıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:
"Bu durumlar bizi üzüyor. Odamıza bağlı hiçbir üyemiz böyle bir davranışta kesinlikle bulunmuyorlar. Dairelerin sahipleri bizler değiliz. Biz ilanı yüklüyoruz, mal sahibi ile sözleşme yapıyoruz. İnsanlar geliyor ve işlem yapıyoruz. 1 ay içinde yükselişler olunca mal sahibi de, 'dairemi kiraya vermekten vazgeçtim' diyor. Bakıyoruz evine perde asıyor ama kiralık görüntüsü yok, daha sonra fotoğraflarını çekiyor ve internette yayınlıyor. Aynı zamanda şunu da tespit ettik; mal sahibi kendi ilana veriyor. Öğrenci arayınca, 'emlak komisyon ücreti de vereceksiniz' diyor. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etsinler."
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