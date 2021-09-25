https://tr.sputniknews.com/20210925/besiktasta-altay-maci-oncesi-3-sakatlik-bir-kovid-19-vakasi-1049245163.html

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi 3 sakatlık, bir Kovid-19 vakası

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi 3 sakatlık, bir Kovid-19 vakası

Beşiktaş, sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili yazılı bir bilgilendirme yaptı. Kenan Karaman’ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık tespit... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T18:23+0300

2021-09-25T18:23+0300

2021-09-25T18:23+0300

spor

beşiktaş

altay

sakatlık

koronavirüs

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Beşiktaş'ta Altay maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic ve arka adalesinde ağrı hisseden Atiba'da gerilme ve ödem tespit edildi.Siyah-beyazlılarda ayrıca Kenan Karaman'ın da sol el ikinci parmağının kırıldığı açıklandı.Bununla beraber daha önceki testi negatif çıkan ancak semptom göstermesi nedeniyle karantinaya alınarak İstanbul'a gönderilen İspanyol stoper Francisco Montero'nun da İstanbul'da yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic’e Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson’a ise Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılmıştır.Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic’in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman’ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir.Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul’a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero’nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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beşiktaş, altay, sakatlık, koronavirüs