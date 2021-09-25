https://tr.sputniknews.com/20210925/bm-genel-kurulunda-bos-salona-hitap-eden-barbados-basbakani-tepki-gosterdi-1049234032.html

BM Genel Kurulu'nda boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi

BM Genel Kurulu'nda boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Birleşmiş Milletler Zirvesi haftasında cuma günü akşam saatlerine denk gelen konuşmasını yaparken, Genel Kurul salonunda... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T03:52+0300

2021-09-25T03:52+0300

2021-09-25T03:55+0300

dünya

bm genel kurulu

barbados

tepki

mia amor mottley

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BM 76. Genel Kurul görüşmelerinin 4. gününde boş denecek kadar az sayıda kişinin olduğu salona hitap eden Mottley, BM için 'liderlerin toplanıp birbirini dinlemediği, konuşup birbiriyle konuşmadığı örgüt' değerlendirmesinde bulundu.''Seslerini duyuramayan liderler daha kaç kez buraya gelmeli ve sonunda gelmeyi bırakmalı? diyerek serzenişte bulunan Mottley, "Sesimiz duyulmalı ve sözlerimizin değeri olmalı" dedi.Kovid-19 salgını ve aşı dağıtımındaki adaletsizliğe de değinen Mottley, "1.7 milyar fazla aşının paylaşılması için daha kaç kaç kişinin ölmesi gerek" diye sordu.İklim değişikliğiyle mücadele içinse "Kaç ada devletinin sular altında kalması gerek?'' diyen Mottley, "İnsanları Ay'a gönderebiliyor ve erkeklerin kelliğine çözüm bulabiliyorsak, insanların uygun fiyatlara yemek yiyebilmesi gibi basit sorunları da çözebiliriz" dedi.Mottley, "Dünya ne ile kumar oynanmayacağını biliyor. Bu ateşi kontrol edemezsek hepimizi yakar" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210922/fox-news-bidenin-konusmasi-teslimiyet-olarak-kabul-edilebilir-1049160662.html

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