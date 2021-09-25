https://tr.sputniknews.com/20210925/boluda-2-ogrencinin-actigi-erotik-shop-ruhsatsiz-oldugu-gerekcesiyle-ayni-gun-muhurlendi-1049231929.html

Bolu'da 2 öğrencinin açtığı erotik shop, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle aynı gün mühürlendi

Bolu'da 2 öğrencinin açtığı erotik shop, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle aynı gün mühürlendi

Boldu'da, kentin en işlek caddesinde bulunan bir iş merkezinde açılan ve öğle saatlerinde tabelası asılan erotik shop, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T01:13+0300

2021-09-25T01:13+0300

2021-09-25T01:13+0300

yaşam

bolu

erotik

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Bolu'da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında bugün öğle saatlerinde erotik shop dükkanı açıldı. Cinsel sağlık ürünlerinin yanı sıra fantezi ürünlerinin de satıldığı dükkanın tabelası da asıldı. Caddeyi kullanan vatandaşlardan bazıları 'erotik shop' tabelasına tepki gösterdi.DHA'nın haberine göre, tepkilerin ardından Bolu Belediyesi tarafından yapılan incelemede dükkanın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Dükkanı açan 2 öğrenci gencin belediyeye ruhsat başvurusu yaptığı ve başvurunun reddedildiğinin belirlenmesi üzerine ekipler, dükkanı mühürlemek için çalışma başlattı. Dükkan zabıta tarafından mühürlendi.'Erotik Shop' tabelası da itfaiye tarafından akşam saatlerinde vinçle indirildi. Çok sayıda vatandaş, ekiplerin çalışmalarını izledi.'Bolu'da böyle şeyler kabul görmez'Dükkan önüne gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan söz konusu işletmeye tepki göstererek, "Burası Bolu. Bolu'da böyle şeyler kabul görmez. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Burada oturan bir aile, eşiyle nasıl girip çıkacak. Bolu'da böyle şeyler hoş görülmez. Cadde de milleti böyle provoke etmeye gerek yok. Açacaksa gitsin, internet üzerinden mi satıyor bunun bir sürü değişik yolları var. Böyle tabela asıp da milleti burada provoke etmenin bir anlamı yok" dedi.

bolu

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bolu, erotik