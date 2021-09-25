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CHP’den Cumartesi Anneleri’ne pankartlı destek
CHP’den Cumartesi Anneleri’ne pankartlı destek
CHP Beyoğlu İlçe Örgütü, Galatasaray Meydanı’nın Cumartesi Anneleri’ne kapatılmasını parti binasına astıkları pankartla protesto etti. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T15:40+0300
2021-09-25T15:40+0300
politika
chp
cumartesi anneleri
açıklama
destek
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu İlçe Örgütü, 161 haftadır Galatasaray Meydanı’na giremeyen Cumartesi Anneleri’ne destek için parti binasına pankart astı.MA'nın haberine göre, Galatasaray Meydanı’nın tam karşısında bulunan parti binasına asılan pankartta "Hakikat ve Adalet Peşinde Olan Cumartesi Annelerinin Yanındayız” ifadelerine yer verildi. Ayrıca parti binasından Ahmet Kaya'nın "Beni Bul Anne" şarkısı çalındı.Ne olmuştu?Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta İstanbul Taksim'de bulunan Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri'ne 25 Ağustos 2018’de polisler tarafından biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilmişti. 700. haftasına denk gelen müdahalenin ardından meydan polis bariyerleriyle çevrilerek, abluka altına alınmıştı. 161 haftadır Cumartesi Anneleri'ne yasak olan meydandaki abluka 21 Eylül gecesi kaldırılmıştı. Ancak 24 Eylül'de gece saatlerinde meydan bir kez daha polisler tarafından bariyerlerle kapatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20200315/cumartesi-anneleri-koronavirus-nedeniyle-eylemlerini-4-nisana-kadar-sembolik-olarak-1041597533.html
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chp, cumartesi anneleri, açıklama, destek, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP’den Cumartesi Anneleri’ne pankartlı destek

15:40 25.09.2021
© REUTERS / Umit BektasCumartesi Anneleri
Cumartesi Anneleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Umit Bektas
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CHP Beyoğlu İlçe Örgütü, Galatasaray Meydanı’nın Cumartesi Anneleri’ne kapatılmasını parti binasına astıkları pankartla protesto etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu İlçe Örgütü, 161 haftadır Galatasaray Meydanı’na giremeyen Cumartesi Anneleri’ne destek için parti binasına pankart astı.
MA'nın haberine göre, Galatasaray Meydanı’nın tam karşısında bulunan parti binasına asılan pankartta "Hakikat ve Adalet Peşinde Olan Cumartesi Annelerinin Yanındayız” ifadelerine yer verildi. Ayrıca parti binasından Ahmet Kaya'nın "Beni Bul Anne" şarkısı çalındı.

Ne olmuştu?

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta İstanbul Taksim'de bulunan Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri'ne 25 Ağustos 2018’de polisler tarafından biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilmişti.
700. haftasına denk gelen müdahalenin ardından meydan polis bariyerleriyle çevrilerek, abluka altına alınmıştı. 161 haftadır Cumartesi Anneleri'ne yasak olan meydandaki abluka 21 Eylül gecesi kaldırılmıştı. Ancak 24 Eylül'de gece saatlerinde meydan bir kez daha polisler tarafından bariyerlerle kapatıldı.
Cumartesi Anneleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2020
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Cumartesi Anneleri koronavirüs nedeniyle eylemlerini 4 Nisan'a kadar sembolik olarak gerçekleştirecek
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