https://tr.sputniknews.com/20210925/chpli-belediyelerden-ak-partiye-siginmaci-sorunu-talebi-1049243053.html

CHP'li belediyelerden AK Parti'ye 'sığınmacı sorunu' talebi

CHP'li belediyelerden AK Parti'ye 'sığınmacı sorunu' talebi

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının bugün Hatay’da yaptıkları toplantıda 'Sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimi bir ortak... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T17:14+0300

2021-09-25T17:14+0300

2021-09-25T17:14+0300

politika

ak parti

chp

sığınmacı

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanın Hatay’da bir araya geldiği 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın sonuç bildirgesi açıkladı. Bildirgeyi, ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş okudu. CHP’li büyükşehir belediyeleri, hükümetten “Sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimî bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bütçe ve yetki temin edilmesini, ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı göç politikası açıklanmasını” talep etti.Savaş, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının 13’üncü buluşmayı yaptığı belirterek; toplantıda EXPO 2021 hazırlıkları ile gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma, Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki uygulamalar ve mülteciler gibi konuları değerlendirdiklerini aktardı.Anka'nın haberine göre Savaş, "Hükümetimize açık çağrıda bulunarak, sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimi bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bu konuda bütçe ve yetki temin edilmesini; ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı göç politikası açıklanmasını talep ediyoruz" dedi.'Muhalefet belediyelerine kaynak kullandırılmıyor'Bildirgeden öne çıkanlar şu şekilde:

https://tr.sputniknews.com/20210923/pentagon-afgan-siginmacilarin-fort-mccoy-ussune-kotu-kosullarda-barindigindan-haberdariz-1049162093.html

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ak parti, chp, sığınmacı, cumhuriyet halk partisi (chp)