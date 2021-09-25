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CHP'li belediyelerden AK Parti'ye 'sığınmacı sorunu' talebi
CHP'li belediyelerden AK Parti'ye 'sığınmacı sorunu' talebi
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının bugün Hatay’da yaptıkları toplantıda 'Sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimi bir ortak... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:14+0300
2021-09-25T17:14+0300
politika
ak parti
chp
sığınmacı
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanın Hatay’da bir araya geldiği 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın sonuç bildirgesi açıkladı. Bildirgeyi, ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş okudu. CHP’li büyükşehir belediyeleri, hükümetten “Sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimî bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bütçe ve yetki temin edilmesini, ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı göç politikası açıklanmasını” talep etti.Savaş, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının 13’üncü buluşmayı yaptığı belirterek; toplantıda EXPO 2021 hazırlıkları ile gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma, Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki uygulamalar ve mülteciler gibi konuları değerlendirdiklerini aktardı.Anka'nın haberine göre Savaş, "Hükümetimize açık çağrıda bulunarak, sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimi bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bu konuda bütçe ve yetki temin edilmesini; ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı göç politikası açıklanmasını talep ediyoruz" dedi.'Muhalefet belediyelerine kaynak kullandırılmıyor'Bildirgeden öne çıkanlar şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20210923/pentagon-afgan-siginmacilarin-fort-mccoy-ussune-kotu-kosullarda-barindigindan-haberdariz-1049162093.html
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ak parti, chp, sığınmacı, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'li belediyelerden AK Parti'ye 'sığınmacı sorunu' talebi

17:14 25.09.2021
© DHANiğde'de otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılmak isterken kameralara yakalanan 85 sığınmacı yurtlara yerleştirildi. Sağlık testinden geçirilen sığınmacılardan 7'sinin testi pozitif çıktı.
Niğde'de otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılmak isterken kameralara yakalanan 85 sığınmacı yurtlara yerleştirildi. Sağlık testinden geçirilen sığınmacılardan 7'sinin testi pozitif çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© DHA
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CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının bugün Hatay’da yaptıkları toplantıda 'Sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimi bir ortak masa kurulmasını' istedi.
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanın Hatay’da bir araya geldiği 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın sonuç bildirgesi açıkladı. Bildirgeyi, ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş okudu. CHP’li büyükşehir belediyeleri, hükümetten “Sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimî bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bütçe ve yetki temin edilmesini, ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı göç politikası açıklanmasını” talep etti.
Savaş, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının 13’üncü buluşmayı yaptığı belirterek; toplantıda EXPO 2021 hazırlıkları ile gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma, Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki uygulamalar ve mülteciler gibi konuları değerlendirdiklerini aktardı.
Anka'nın haberine göre Savaş, "Hükümetimize açık çağrıda bulunarak, sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimi bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bu konuda bütçe ve yetki temin edilmesini; ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı göç politikası açıklanmasını talep ediyoruz" dedi.
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'Muhalefet belediyelerine kaynak kullandırılmıyor'

Bildirgeden öne çıkanlar şu şekilde:
"Bütçesinin yüzde 65’ni CHP’li belediyelerin ödediği Türkiye Belediyeler Birliği’nin kaynaklarının son derece partizanca ve keyfi kullanıldığı, muhalefet belediyelerine kaynak kullandırılmadığı değerlendirilmiştir. Kamusal kaynakları daha adil, daha hukuki ve üyelerine hesap veren anlayışın hâkim kılınmasını birlik yönetiminde talep ediyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı ve gerekirse hukuki haklarımızı arayacağımızı bildiriyoruz.
Bugün itibariyle şehrimizin sığınmacı sorunu çözülmemişken, hiçbir şehrimizin daha fazla sığınmacıyı kaldırma kapasitesi kalmamıştır. Ekonomik, sosyal, güvenlik ve istihdam gibi boyutlar içiren sığınmacı sorununun merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin iş birliği olmadan çözülmesi mümkün değildir. Bu toplantı vesilesiyle hükümetimize açık çağrıda bulunarak, sığınmacı sorunun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimî bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bu konuda bütçe ve yetki temin edilmesini, ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı göç politikası açıklanmasını talep ediyoruz.
CHP’li belediyeler olarak devletimize her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Toplantımızda son olarak üniversitelerin açılmasıyla birlikte son derece yakıcı sorun haline gelen öğrencilerin yurt ihtiyacı değerlendirilmiş, CHP’li belediyeler olarak bu süreçte hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacak şekilde hızlı kamusal projeler geliştirme ve gençlerimize acil çözümler üretme kararı alınmıştır."
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