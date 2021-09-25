https://tr.sputniknews.com/20210925/cin-cikarma-bahanesiyle-kadinlari-cinsel-iliskiye-zorladi-gizlice-kameraya-alip-santaj-yapti--1049238164.html

'Cin çıkarma' bahanesiyle kadınları cinsel ilişkiye zorladı, gizlice kameraya alıp şantaj yaptı

'Cin çıkarma' bahanesiyle kadınları cinsel ilişkiye zorladı, gizlice kameraya alıp şantaj yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini 'din alimi' olarak tanıtan şahıs, evine gelen kadınların vücudunun cin tarafından ele geçirildiğini öne sürerek cinsel... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T12:52+0300

2021-09-25T12:52+0300

2021-09-25T12:53+0300

türkiye

muğla

fethiye

istismar

cin

tutuklama

cinsel ilişki

zorlama hapis kararı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu, mahkemece tutuklandı. Koyuncu'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi. Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.Kadınlar, ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini 'din alimi' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı. Kadınlar, Koyuncu'nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde 'cin çıkarma' bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çekildiklerini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi. Bir kadının, ifadesinde, "Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği öğrenildi.

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muğla, fethiye, istismar, cin, tutuklama, cinsel ilişki, zorlama hapis kararı