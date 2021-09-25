Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210925/cin-cikarma-bahanesiyle-kadinlari-cinsel-iliskiye-zorladi-gizlice-kameraya-alip-santaj-yapti--1049238164.html
'Cin çıkarma' bahanesiyle kadınları cinsel ilişkiye zorladı, gizlice kameraya alıp şantaj yaptı
'Cin çıkarma' bahanesiyle kadınları cinsel ilişkiye zorladı, gizlice kameraya alıp şantaj yaptı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini 'din alimi' olarak tanıtan şahıs, evine gelen kadınların vücudunun cin tarafından ele geçirildiğini öne sürerek cinsel... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T12:52+0300
2021-09-25T12:53+0300
türkiye
muğla
fethiye
istismar
cin
tutuklama
cinsel ilişki
zorlama hapis kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049238139_17:0:719:395_1920x0_80_0_0_03f3ce397cac2cc4f7256f1209a68e03.jpg
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu, mahkemece tutuklandı. Koyuncu'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi. Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.Kadınlar, ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini 'din alimi' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı. Kadınlar, Koyuncu'nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde 'cin çıkarma' bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çekildiklerini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi. Bir kadının, ifadesinde, "Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği öğrenildi.
türkiye
muğla
fethiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049238139_104:0:631:395_1920x0_80_0_0_9ddccb6f8e0c29dd97050a7df1b5e493.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, fethiye, istismar, cin, tutuklama, cinsel ilişki, zorlama hapis kararı

'Cin çıkarma' bahanesiyle kadınları cinsel ilişkiye zorladı, gizlice kameraya alıp şantaj yaptı

12:52 25.09.2021 (güncellendi: 12:53 25.09.2021)
© DHABahadır Koyuncu
Bahadır Koyuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© DHA
Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini 'din alimi' olarak tanıtan şahıs, evine gelen kadınların vücudunun cin tarafından ele geçirildiğini öne sürerek cinsel ilişkiye zorladı. Kadınları birçok kez taciz eden Bahadır Koyuncu, gizlice görüntü alarak şantaj yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları 'cin çıkarma' bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu, mahkemece tutuklandı. Koyuncu'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi.
Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.
Kadınlar, ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini 'din alimi' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı. Kadınlar, Koyuncu'nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde 'cin çıkarma' bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çekildiklerini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi.
Bir kadının, ifadesinde, "Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği öğrenildi.
003110
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:52'Cin çıkarma' bahanesiyle kadınları cinsel ilişkiye zorladı, gizlice kameraya alıp şantaj yaptı
12:43‘Heyet Tahrir eş-Şam ile mücadele, Putin ve Erdoğan’ın Suriye görüşmesinin başlıca konusu olabilir’
12:36Mario Balotelli'den Sergen Yalçın açıklaması: Bana 'Beyni yok' dediği videoyu maçtan önce gördüm
12:19Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Aziz Sancar'ın TEKNOFEST anısını anlattı
12:17Dünyanın en büyük penisinin sahibi: 'Sürekli ölçmek istemelerinden bıktım'
12:05AK Partili Tayyar'dan iki zincir marketin yöneticilerine tepki: Teşkilatlarımıza, kabineye sızdınız
11:44Afgan sığınmacılar ABD'deki üste görevli Amerikan kadın askere saldırdı iddiası
11:38ATOR: Rusya, Türkiye'ye turist akışı bakımından ilk sırada yer aldı
11:35Mahkemeden, kanser hastalarını sevindirecek emsal karar
11:30Şehir merkezine inen domuzlarla konuştu: 'Birader, ne var ne yok?'
11:22Haluk Levent'ten üniversitelilere: İlk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz
11:15Kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp dua etmek için para istediler
11:03Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı: Bazı ev sahipleri 'Ya kirayı yüzde 60 artır, ya da çık' diyor
10:49Tacizci avukatın savunması: 'Kız çocukları mesajlaşmalardan hoşnut'
10:37Bakanlık: 5 büyük zincir marketteki fiyatlar için ticaret müfettişleri görevlendirildi
10:18Yavuz Bingöl: Mülteci sorunu büyük
10:08Sabah yazarı Uluç: Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti
09:50Serdar Ortaç: Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim, tövbeler olsun
09:34Arka Sokaklar'daki aşı mesajı, sosyal medyada gündem oldu
09:19Ahmet Hakan: 'Kürt sorunu' diyenlerin gündeminde iki ana konu var