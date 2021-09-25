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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T23:33+0300
2021-09-25T23:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
radyo
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gören Darülaceze sakinleri mutluluklarını dile getirdi.
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recep tayyip erdoğan, radyo, darülaceze

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti

23:33 25.09.2021 (güncellendi: 23:35 25.09.2021)
© İHA / İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© İHA / İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gören Darülaceze sakinleri mutluluklarını dile getirdi.
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