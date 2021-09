https://tr.sputniknews.com/20210925/dunyanin-en-buyuk-penisinin-sahibi-surekli-olcmek-istemelerinden-biktim-1049237556.html

Dünyanın en büyük penisinin sahibi: 'Sürekli ölçmek istemelerinden bıktım'

Dünyanın en büyük penisinin sahibi: 'Sürekli ölçmek istemelerinden bıktım'

Dünyanın en büyük erkek cinsel organına sahip olduğunu iddia eden New York'lu Jonah Falcon isyan etti. Falcon, "'Sürekli ölçmek istemelerinden bıktım" dedi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T12:17+0300

2021-09-25T12:17+0300

2021-09-25T12:17+0300

yaşam

abd

penis

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102633/96/1026339696_186:0:1964:1000_1920x0_80_0_0_d7f26f9d53ec1af3f083d553298f1c0f.jpg

Ereksiyon halindeyken 34 santimetrelik bir penise sahip olduğunu iddia eden New York'lu Jonah Falcon, 20 yıldan beri bu gayrı resmi unvanın sahibi konumunda.Birçok belgeselde ve dergide yer alan Falcon, ABD'de The Dail Show'a bile katılmıştı.Haber Global'in aktardığına göre, en son Men's Health dergisine bir röportaj veren Falcon, büyük bir penisle yaşamanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu anlattı.Jonah Falcon, artık olayın eğlence ve oyun olmaktan çıktığını belirterek yaşadığı dramı anlattı.Büyük bir penise sahip olmanın en kötü yanının önyargılar olduğunu söyleyen Falcon "İnsanlar beni porno yıldızı sanıyor, ama değilim" diye konuştu.İnsanların sürekli ölçüm yapmak istemesinden de bıktığını belirten Falcon, "10 bin kez yaptım, artık yeter" şeklinde konuştu.Falcon bu durumun artıları da olduğunu belirterek "Şık bir arabaya ihtiyacım yok, mutlu bir şekilde dolaşabiliyorum çünkü erkekliğimi kimseye kanıtlamak zorunda değilim" dedi.'A Plus' birçok ünlüyle seks yaptığını iddia eden Falcon, muhafazakar ülkelerde yaşayan birçok kişiden sosyal medya vasıtasıyla 'seks' teklifi aldığını öne sürdü.Jonah Falcon böyle yaşamanın bir başka zorluğunun da pantolon giymek olduğunu söyledi. Falcon, durumu kurtarmak için cüzdanını ön sol cebine koyduğunu anlattı.Falcon büyük bir penise sahip olmanın seks için tek başına bir anlam ifade etmediğinin de altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20210803/abdde-bulunan-surungenin-turunu-dna-sonuclari-ortaya-cikardi-penis-yilani-1045145450.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, penis, açıklama