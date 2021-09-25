https://tr.sputniknews.com/20210925/emine-erdoganin-tarif-kitabinin-maliyeti-ortaya-cikti-1049245945.html

Emine Erdoğan'ın tarif kitabının maliyeti ortaya çıktı

Emine Erdoğan'ın tarif kitabının maliyeti ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' isimli kitabının basım ve tanıtımı için Kültür ve Turizm... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T19:09+0300

2021-09-25T19:09+0300

2021-09-25T19:09+0300

türkiye

kitap

emine erdoğan

cumhurbaşkanlığı

maliyet

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Emine Erdoğan, kitabın tanıtım toplantısında gastro-diplomasinin son yıllarda tüm dillerde yerini aldığına dikkati çekerek, “Lezzet dünyasında kendini ön sıralara yerleştirenlerin, tüm dünyanın kalplerini kazandıkları aşikârdır” ifadelerini kullandı.T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Emine Erdoğan’ın 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabının basımı için 275 bin TL harcandığı, İstanbul Cam ve Billur Müzesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısı için de 700 bin TL’lik sözleşme imzalandığı öğrenildi. Böylece kitabın toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon TL’yi bulmuş oldu.İki ayrı ihale düzenlendiCumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nca da desteklenen kitap projesi için basım ve tanıtıma yönelik iki ayrı ihale düzenlendi. Kitabın basımı için yapılan ihale Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce 3 Haziran 2021 tarihinde pazarlık yöntemi ile gerçekleştirildi.Bakanlık, üç matbaa firmasının teklif verdiği ihale sonucunda 8 Temmuz’da Ofset Filmcilik ve Matbaacılık isimli şirket ile 275 bin TL’lik sözleşme imzaladı. Genel Müdürlük, 27 Ağustos’ta da tanıtım organizasyonuna yönelik bir ihale açtı. Yine aynı şekilde pazarlık yönteminin kullanıldığı ihalenin yaklaşık maliyeti 789 bin 250 TL olarak hesaplandı. İhale sonucunda 1 Eylül’de Pera Etkinlik isimli şirketle 700 bin TL’lik sözleşme imzalandı.Emine Erdoğan, gastro-diplomasiye vurgu yaptıİhalenin ardından kitabın tanıtımı 4 Eylül günü İstanbul Cam ve Billur Müzesi’nde düzenlenen toplantı ile yapıldı. Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, birbirinden değerli şefler ve akademisyenlerin çok titiz bir çalışma yürüttüklerini, zengin mutfak kültürünün hak ettiği yeri bulması için büyük özveri gösterdiklerini belirterek, projeyi yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığına, destek veren Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansına (TGA) teşekkürlerini sundu. Emine Erdoğan, ayrıca gastro-diplomasinin son yıllarda tüm dillerde yerini aldığına dikkati çekerek, “Lezzet dünyasında kendini ön sıralara yerleştirenlerin, tüm dünyanın kalplerini kazandıkları aşikârdır” dedi.Cumhurbaşkanlığı, prestij kitap olarak basacakProf. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Günay Kut, Doç. Dr. Özge Samancı ve Dr. Gönül Paksoy danışmanlığında hazırlanan kitapla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada ise asırlık geleneksel tariflerin aslına uygun reçeteleri kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması hedeflendiği belirtildi. 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı, uluslararası üst düzey tanıtım kapsamında Cumhurbaşkanlığı yayınlarından prestij kitap olarak basılacak. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından Türkçe basılacak kitap, Ekim 2021 itibarıyla kitabevlerinde satışa sunulacak.

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