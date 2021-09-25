Erdoğan: Hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar

Yapay, yavaş ve yaşanılabilir bir anlayışla yapılmış Darülaceze tesisne katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece Allah rızası gözetilerek yapılan bu yatırımın getirisi hayır duasıdır. Yapay, yavaş ve yaşanılabilir bir anlayışla yapılmış Darülaceze tesisne katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece Allah rızası gözetilerek yapılan bu yatırımın getirisi hayır duasıdır.

Milletimizin 'Allah devletimize zeval vermesin' demesi, bu tür müesseselere olan güvenidir. Türkiye'nin en yaygın sosyal destek projelerini hayata geçirdik. İlkemiz insanı yaşat ki devlet yaşasındır. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk. Milletimizin 'Allah devletimize zeval vermesin' demesi, bu tür müesseselere olan güvenidir. Türkiye'nin en yaygın sosyal destek projelerini hayata geçirdik. İlkemiz insanı yaşat ki devlet yaşasındır. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk.

Günde 3 kez bir yatağa bağımlı olan emanete bakacaksın. Onunla ilgileneceksin. Ülkemizi gıpta edilen bir yer haline getirdik. 40 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımızla evinde bakım hizmeti veriyoruz. Günde 3 kez bir yatağa bağımlı olan emanete bakacaksın. Onunla ilgileneceksin. Ülkemizi gıpta edilen bir yer haline getirdik. 40 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımızla evinde bakım hizmeti veriyoruz.

Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitemizi neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitemizi neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız.