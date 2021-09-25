Gazeteci Uğur Dündar'dan Sedat Peker paylaşımı

Gazeteci Uğur Dündar, Twitter üzerinden organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ile ilgili yorumda bulundu.Dündar, Peker’i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Uğur Dündar Twitter'da, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker hakkında "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor" dedi.
Gazeteci Uğur Dündar, Twitter üzerinden organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ile ilgili yorumda bulundu.
Dündar, Peker’i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor" ifadelerini kullandı.
Hayatım mafyalar,suç örgütleri, hırsızlar,hortumcular,uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk,onu bir suç örgütü lideri olarak değil,temiz toplum savaşçısı olarak görüyor.@sedat_peker