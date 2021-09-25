https://tr.sputniknews.com/20210925/gazeteci-ugur-dundardan-sedat-peker-paylasimi-1049245850.html

Gazeteci Uğur Dündar'dan Sedat Peker paylaşımı

Gazeteci Uğur Dündar'dan Sedat Peker paylaşımı

Gazeteci Uğur Dündar Twitter'da, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker hakkında "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T19:00+0300

2021-09-25T19:00+0300

2021-09-25T19:00+0300

politika

uğur dündar

sedat peker

organize suç örgütü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103935/27/1039352752_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a5d3eae4a1b20e75eded3aad94d6d12b.jpg

Gazeteci Uğur Dündar, Twitter üzerinden organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker ile ilgili yorumda bulundu.Dündar, Peker’i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uğur dündar, sedat peker, organize suç örgütü