Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210925/haluk-levent-rus-kozilordu-korosu-ile-gosteriler-basliyor-1049244418.html
Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor
Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor
AHBAP derneğinin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile gösterilerinin 27, 28 ve 29 Eylül'de önce Vadi İstanbul'da sonra Ankara'da... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:51+0300
2021-09-25T17:54+0300
yaşam
konser
haluk levent
aleksandrov rus kızılordu korosu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048067060_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_3680dd230126a3784035a4f1d47ad3a7.jpg
Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla konser vereceğini açıklayan şarkıcı Haluk Levent, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyor. 27, 28, 29 Eylül Vadi İstanbul’da. Ardından Ankara" ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklamıştı.Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210922/haluk-levent-iki-ayri-kisilik-oluyorum-1049161068.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048067060_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_be5c3eec2df1b3d5acd79092b43492d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konser, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu

Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor

17:51 25.09.2021 (güncellendi: 17:54 25.09.2021)
© DHAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© DHA
Abone ol
AHBAP derneğinin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile gösterilerinin 27, 28 ve 29 Eylül'de önce Vadi İstanbul'da sonra Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.
Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla konser vereceğini açıklayan şarkıcı Haluk Levent, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyor. 27, 28, 29 Eylül Vadi İstanbul’da. Ardından Ankara" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklamıştı.
Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
YAŞAM
Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'yla konser verecek
22 Eylül, 23:24
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:11Trump, 2024 adaylığından ancak doktorunun kötü haber vermesi halinde vazgeçebileceğini söyledi
18:10Erdoğan: Hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar
18:01Toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi gözaltında
18:01‘Taliban, ABD’nin insani yardımla ilgili mali işlemlere izin vermesini memnuniyetle karşıladı’
17:51Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor
17:47Çinli diplomattan AUKUS tepkisi: Pekin, ilk nükleer saldırıyı yapmaya hazır olmalı
17:44Rusya Soruşturma Komitesi: An-26 uçağının düştüğü yerde ‘kara kutular’ bulundu
17:4310 dakikada 1.5 litre kola içti ertesi gün öldü
17:39Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 2020’den bu yana ilk kez bir araya geldi
17:38DEVA Partisi'nden İstanbul'da 'ilkler' kongresi
17:37Rus uzman: Türkiye’nin bağımsız politikası ABD’yi öfkelendiriyor
17:35Rusya'da koronavirüs kaynaklı ölümler hız kesmiyor: Beşinci gün 800'den fazla ölüm kaydedildi
17:30BAE, yatırım için Türkiye’de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor
17:26Taliban, Herat'ta öldürdüğü 4 kişinin cesedini vinçle kent meydanına astı
17:14CHP'li belediyelerden AK Parti'ye 'sığınmacı sorunu' talebi
17:09Irak hükümeti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz
17:05İstanbul'da bir kadın, ‘Oğluyla kavga ettiği’ gerekçesiyle yakaladığı çocuğu dakikalarca ağlattı
17:03İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı
16:52İkinci el otoda Doğan ve Şahin fiyatları uçtu: 'Bu kadar etmez, biliyorum'
16:47Alevi dernek başkanı cemevi açılışında Diyanet'i eleştirdi, Isparta Belediye Başkanı müdahale etti