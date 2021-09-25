https://tr.sputniknews.com/20210925/haluk-levent-rus-kozilordu-korosu-ile-gosteriler-basliyor-1049244418.html
Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor
Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor
AHBAP derneğinin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile gösterilerinin 27, 28 ve 29 Eylül'de önce Vadi İstanbul'da sonra Ankara'da... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:51+0300
2021-09-25T17:51+0300
2021-09-25T17:54+0300
yaşam
konser
haluk levent
aleksandrov rus kızılordu korosu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048067060_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_3680dd230126a3784035a4f1d47ad3a7.jpg
Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla konser vereceğini açıklayan şarkıcı Haluk Levent, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyor. 27, 28, 29 Eylül Vadi İstanbul’da. Ardından Ankara" ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklamıştı.Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210922/haluk-levent-iki-ayri-kisilik-oluyorum-1049161068.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048067060_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_be5c3eec2df1b3d5acd79092b43492d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
konser, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu
Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor
17:51 25.09.2021 (güncellendi: 17:54 25.09.2021)
AHBAP derneğinin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile gösterilerinin 27, 28 ve 29 Eylül'de önce Vadi İstanbul'da sonra Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.
Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla konser vereceğini açıklayan şarkıcı Haluk Levent, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyor. 27, 28, 29 Eylül Vadi İstanbul’da. Ardından Ankara" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklamıştı.
Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.