https://tr.sputniknews.com/20210925/haluk-levent-rus-kozilordu-korosu-ile-gosteriler-basliyor-1049244418.html

Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor

Haluk Levent: Rus Kızılordu Korosu ile gösteriler başlıyor

AHBAP derneğinin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile gösterilerinin 27, 28 ve 29 Eylül'de önce Vadi İstanbul'da sonra Ankara'da... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T17:51+0300

2021-09-25T17:51+0300

2021-09-25T17:54+0300

yaşam

konser

haluk levent

aleksandrov rus kızılordu korosu

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Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla konser vereceğini açıklayan şarkıcı Haluk Levent, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Rus Kozılordu Korosu ile gösteriler başlıyor. 27, 28, 29 Eylül Vadi İstanbul’da. Ardından Ankara" ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklamıştı.Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210922/haluk-levent-iki-ayri-kisilik-oluyorum-1049161068.html

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konser, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu