Haluk Levent'ten üniversitelilere: İlk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz

Yüksek kira ve yurt fiyatları gündemdeki yerini korurken, Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.Üniversite öğrencilerine seslenen Levent, "Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın" dedi.
Haluk Levent, yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan öğrencilere yardım edeceklerini duyurdu. Levent, "İlk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz" dedi.
Yüksek kira ve yurt fiyatları gündemdeki yerini korurken, Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Üniversite öğrencilerine seslenen Levent, "Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın" dedi.
Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa,kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın.