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Hamakta bebeğiyle sallanırken, yaklaşan dev yılanı son anda fark etti
Hamakta bebeğiyle sallanırken, yaklaşan dev yılanı son anda fark etti
Hamakta bebeğiyle birlikte sallanan kadın, diplerine kadar gelen dev yılanı görünce çığlık atarak bebeğini kucağına alıp hamaktan uzaklaştı. Korku dolu anlar... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Bebeğiyle birlikte hamakta sallanan kadın, kısa süreli uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan kadın hamaktan inip bebeğini sallamaya devam etti. Bu sırada kendilerine yaklaşan dev yılandan habersiz olan kadın, yılanı görünce çığlık atarak bebeğini ani bir hamleyle hamaktan alıp uzaklaştı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yılan bir süre sonra geri dönüp gitti.
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yılan, bebek

Hamakta bebeğiyle sallanırken, yaklaşan dev yılanı son anda fark etti

22:26 25.09.2021 (güncellendi: 22:29 25.09.2021)
© DHAHamakta bebeğiyle birlikte sallanan kadın, diplerine kadar gelen dev yılanı görünce çığlık atarak bebeğini kucağına alıp hamaktan uzaklaştı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hamakta bebeğiyle birlikte sallanan kadın, diplerine kadar gelen dev yılanı görünce çığlık atarak bebeğini kucağına alıp hamaktan uzaklaştı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© DHA
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Hamakta bebeğiyle birlikte sallanan kadın, diplerine kadar gelen dev yılanı görünce çığlık atarak bebeğini kucağına alıp hamaktan uzaklaştı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bebeğiyle birlikte hamakta sallanan kadın, kısa süreli uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan kadın hamaktan inip bebeğini sallamaya devam etti.
Bu sırada kendilerine yaklaşan dev yılandan habersiz olan kadın, yılanı görünce çığlık atarak bebeğini ani bir hamleyle hamaktan alıp uzaklaştı.
Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yılan bir süre sonra geri dönüp gitti.
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