https://tr.sputniknews.com/20210925/hindistan-lideri-modi-afganistan-terorun-yayilmasi-icin-bir-us-olarak-kullanilmamali-1049247895.html
Hindistan lideri Modi: Afganistan, terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamalı
Hindistan lideri Modi: Afganistan, terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamalı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afganistan'ın terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T21:52+0300
2021-09-25T21:52+0300
2021-09-25T21:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
narendra modi
bm genel kurulu
terör
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Modi, BM 76. Genel Kurul görüşmelerinin 4. gününde yaptığı konuşmada, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.Uluslararası toplumu Afganistan'daki kadınlara, çocuklara ve azınlıklara yardım etmeye çağıran Modi, bu ülkenin terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamasının zorunlu olduğunu belirtti.Modi, Afganistan'ın mevcut durumun bölgesel güvenlik açısından önemine işaret ederek "Uyanık olmalıyız ve hiçbir ülkenin oradaki hassas durumdan yararlanmaya çalışmamasını ve bunu kendi bencil çıkarları için bir araç olarak kullanmamasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.Başbakan Modi, bölge ülkelerine atıfta bulunarak okyanusları 'genişleme yarışından' koruma ihtiyacının altını çizdi.Modi, ayrıca, Hindistan'ın ekim ayı itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yeniden ihraç etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210925/taliban-heratta-oldurdugu-4-kisinin-cesedini-vincle-kent-meydanina-asti-1049243200.html
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hindistan, afganistan, taliban, narendra modi, bm genel kurulu, terör
Hindistan lideri Modi: Afganistan, terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamalı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Afganistan'ın terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Modi, BM 76. Genel Kurul görüşmelerinin 4. gününde yaptığı konuşmada, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Uluslararası toplumu Afganistan'daki kadınlara, çocuklara ve azınlıklara yardım etmeye çağıran Modi, bu ülkenin terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamasının zorunlu olduğunu belirtti.
Modi, Afganistan'ın mevcut durumun bölgesel güvenlik açısından önemine işaret ederek "Uyanık olmalıyız ve hiçbir ülkenin oradaki hassas durumdan yararlanmaya çalışmamasını ve bunu kendi bencil çıkarları için bir araç olarak kullanmamasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.
Başbakan Modi, bölge ülkelerine atıfta bulunarak okyanusları 'genişleme yarışından' koruma ihtiyacının altını çizdi.
Modi, ayrıca, Hindistan'ın ekim ayı itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yeniden ihraç etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.