https://tr.sputniknews.com/20210925/hollandada-sosyal-mesafe-kurali-kalkti-korona-karti-uygulamasi-basladi-1049246945.html

Hollanda'da sosyal mesafe kuralı kalktı, 'korona kartı' uygulaması başladı

Hollanda'da sosyal mesafe kuralı kalktı, 'korona kartı' uygulaması başladı

Hollanda'da, 1.5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama bugünden itibaren sonra erdi. 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T20:41+0300

2021-09-25T20:41+0300

2021-09-25T20:41+0300

koronavirüs

hollanda

koronavirüs

kovid-19

sosyal mesafe

aşı sertifikası

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Hükümetten yapılan açıklamaya göre, ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların, testi negatif çıkanların veya hastalığı daha önce geçirenlerin 'daha fazla özgürlükten' faydalanabilmesi için duyurulan korona kartı uygulaması, bugün yürürlüğe girdi.Buna göre kafe, restoran, sinema, tiyatro, festival ve spor etkinliklerine girişlerde sayı sınırlaması kaldırılarak korona kartı uygulaması hayata geçti.Kafe ve restoran teraslarında, korona kartı uygulaması geçerli olmayacak.Ülkede 1.5 yıldır uygulanan 1.5 metre sosyal mesafe kuralı bugün sona erdi.Sosyal mesafe kuralının kalkmasıyla bazı camilerde Kovid-19 öncesinde olduğu gibi mesafesiz namaz kılınmaya başladı.Disko ve barlar açılıyor, okullarda maske zorunluluğu kalkıyorDisko ve barlar, kafe ve restoranlarda olduğu gibi gece yarısına kadar açık kalacak fakat sabah 06.00'ya kadar kapalı kalmaya devam edecek.Festival, spor faaliyetleri ve açık alanlarda yapılacak etkinliklerde aşı kartı ya da negatif test sonucu ibraz edilmesi kaydıyla koltuk kapasitesinin tamamı, kapalı salonlarda yüzde 75'i kullanılabilecek.Etkinliklerin gece yarısından sonra devam etmesi durumunda içecek servisi durdurulacak.Ortaokul, lise ve yüksekokullarda maske takma zorunluluğu ile sınıflarda bulunabilecek öğrenci sınırlaması kalktı.Ayrıca ilkokullarda Kovid-19 vakasının görülmesi durumunda tüm sınıfın karantinaya girmesi kuralı da sona erdi.Buna göre sınıfta bir öğrencinin virüse yakalanması durumunda sınıfın geri kalanı eğitime yüz yüze devam edecek.Toplu taşıma ve uçuşlarda maske kuralı devam etse de havalimanı ve istasyonlarda maske takma zorunluluğu kalktı. Ayrıca evden çalışma tavsiyesi de kaldırıldı.

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hollanda, koronavirüs, kovid-19, sosyal mesafe, aşı sertifikası