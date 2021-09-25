https://tr.sputniknews.com/20210925/ingilterede-benzin-endisesi-uzun-kuyruklar-olustu-1049245677.html

İngiltere'de 'benzin' endişesi: Uzun kuyruklar oluştu

İngiltere'de 'benzin' endişesi: Uzun kuyruklar oluştu

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T18:46+0300

2021-09-25T18:46+0300

2021-09-25T18:46+0300

dünya

ingiltere

benzin

araç

grant shapps

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BP ve Tesco Alliance'ın, İngiltere'de yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurması araç sahipleri arasında endişeye neden oldu.İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkent Londra'daki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Ulaştırma bakanı halka itidal çağrısı yapmıştıİngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün ülkede son dönemde nakliye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz kalması sonucu bazı petrol istasyonlarının kapanmasına ilişkin halka itidal çağrısında bulunmuştu.Shapps, ülkede rafinerilerin bolca yakıta sahip olduğunu belirterek, halktan akaryakıt alışverişlerini normal şekilde sürdürmesini istemişti.Gerekmesi halinde acil durum planına göre İngiliz askerlerinin akaryakıt nakliye araçlarını kullanması için görevlendirilebileceğini kaydeden Shapps, "Eğer gerçekten yardımcı olacaksa onları (göreve) getiririz" ifadelerini kullanmıştı.Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyorÜlkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri 'sürücülerin emekli olması', 'İngiltere'nin AB'den ayrılması', 'IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler', 'sürücülerin başka sektörleri seçmesi', 'düşük ücretler ve salgın' olarak sıralanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20200204/ingiltere-2035-yilindan-itibaren-benzini-yasakliyor-1041330215.html

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ingiltere, benzin, araç, grant shapps