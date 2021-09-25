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https://tr.sputniknews.com/20210925/ingilterede-benzin-endisesi-uzun-kuyruklar-olustu-1049245677.html
İngiltere'de 'benzin' endişesi: Uzun kuyruklar oluştu
İngiltere'de 'benzin' endişesi: Uzun kuyruklar oluştu
İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T18:46+0300
2021-09-25T18:46+0300
dünya
ingiltere
benzin
araç
grant shapps
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BP ve Tesco Alliance'ın, İngiltere'de yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurması araç sahipleri arasında endişeye neden oldu.İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkent Londra'daki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Ulaştırma bakanı halka itidal çağrısı yapmıştıİngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün ülkede son dönemde nakliye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz kalması sonucu bazı petrol istasyonlarının kapanmasına ilişkin halka itidal çağrısında bulunmuştu.Shapps, ülkede rafinerilerin bolca yakıta sahip olduğunu belirterek, halktan akaryakıt alışverişlerini normal şekilde sürdürmesini istemişti.Gerekmesi halinde acil durum planına göre İngiliz askerlerinin akaryakıt nakliye araçlarını kullanması için görevlendirilebileceğini kaydeden Shapps, "Eğer gerçekten yardımcı olacaksa onları (göreve) getiririz" ifadelerini kullanmıştı.Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyorÜlkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri 'sürücülerin emekli olması', 'İngiltere'nin AB'den ayrılması', 'IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler', 'sürücülerin başka sektörleri seçmesi', 'düşük ücretler ve salgın' olarak sıralanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20200204/ingiltere-2035-yilindan-itibaren-benzini-yasakliyor-1041330215.html
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ingiltere, benzin, araç, grant shapps

İngiltere'de 'benzin' endişesi: Uzun kuyruklar oluştu

18:46 25.09.2021
© REUTERS / Peter Cziborraİngiltere - benzin krizi - araç kuyruğu
İngiltere - benzin krizi - araç kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Peter Cziborra
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İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.
BP ve Tesco Alliance'ın, İngiltere'de yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurması araç sahipleri arasında endişeye neden oldu.
İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkent Londra'daki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ulaştırma bakanı halka itidal çağrısı yapmıştı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün ülkede son dönemde nakliye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz kalması sonucu bazı petrol istasyonlarının kapanmasına ilişkin halka itidal çağrısında bulunmuştu.
Shapps, ülkede rafinerilerin bolca yakıta sahip olduğunu belirterek, halktan akaryakıt alışverişlerini normal şekilde sürdürmesini istemişti.
Gerekmesi halinde acil durum planına göre İngiliz askerlerinin akaryakıt nakliye araçlarını kullanması için görevlendirilebileceğini kaydeden Shapps, "Eğer gerçekten yardımcı olacaksa onları (göreve) getiririz" ifadelerini kullanmıştı.
Londra günbatımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2020
YAŞAM
İngiltere, 2035 yılından itibaren benzini yasaklıyor
4 Şubat 2020, 21:42

Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.
Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri 'sürücülerin emekli olması', 'İngiltere'nin AB'den ayrılması', 'IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler', 'sürücülerin başka sektörleri seçmesi', 'düşük ücretler ve salgın' olarak sıralanıyor.
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