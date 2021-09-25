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https://tr.sputniknews.com/20210925/irak-hukumeti-israil-ile-normallesmeyi-reddediyoruz-1049242889.html
Irak hükümeti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz
Irak hükümeti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz
Irak hükümeti, İsrail ile normalleşme içerikli toplantıları reddettiklerini açıkladı. 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T17:09+0300
2021-09-25T17:09+0300
dünya
irak
israil
erbil
başbakanlık
normalleşme
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Irak Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak hükümeti olarak, Erbil’de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz" denildi.Söz konusu toplantılara katılanların Irak halkını değil sadece kendi görüşlerini temsil ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu toplantıların 10 Ekim’de yapılacak erken seçimler öncesi mezhepsel ayrışmayı körüklemek amaçlı olduğunu belirtildi.Açıklamada, "Ayrıca normalleşme fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak hükümeti, 'adil Filistin davasına, Filistin halkının haklarının savunulması, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve siyonist saldırıların son bulması gerektiği' konusundaki Irak’ın tarihi ve değişmez tavrını daha önceleri ifade etmişti" ifadelerine yer verildi.Erbil’de dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak’ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210812/israil-disisleri-bakani-lapid-fas-ile-karsilikli-buyukelcilik-acma-konusunda-anlastiklarini-duyurdu-1047982739.html
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irak, israil, erbil, başbakanlık, normalleşme

Irak hükümeti: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

17:09 25.09.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjani Sadr'ın çağrısıyla düzenlenen gösteride Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak ve flamaya izin verilmedi.
Sadr'ın çağrısıyla düzenlenen gösteride Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak ve flamaya izin verilmedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
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Irak hükümeti, İsrail ile normalleşme içerikli toplantıları reddettiklerini açıkladı.
Irak Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak hükümeti olarak, Erbil’de bazı aşiret temsilcilerinin İsrail ile normalleşme şiarı için yaptığı gayri yasal toplantıları kesinlikle reddediyoruz" denildi.
Söz konusu toplantılara katılanların Irak halkını değil sadece kendi görüşlerini temsil ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu toplantıların 10 Ekim’de yapılacak erken seçimler öncesi mezhepsel ayrışmayı körüklemek amaçlı olduğunu belirtildi.
Açıklamada, "Ayrıca normalleşme fikrinin ortaya atılması yasal, anayasal ve siyasi olarak kabul edilemez. Irak hükümeti, 'adil Filistin davasına, Filistin halkının haklarının savunulması, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olması ve siyonist saldırıların son bulması gerektiği' konusundaki Irak’ın tarihi ve değişmez tavrını daha önceleri ifade etmişti" ifadelerine yer verildi.
Erbil’de dün aşiret mensubu oldukları iddia edilen bir grup, Irak’ın da diğer bazı Arap ülkeleri gibi İsrail ile ilişkiler kurmasını istemişti.
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.
Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.
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