İstanbul Valisi Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız

"İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’nde, İstanbul’daki tüm acil çağrılar karşılanıyor. Günlük çağrı sayımız yaklaşık 55 bin, yıllık çağrı sayımız 1 Ocak ve 1 Eylül arasında 7 milyon. Bu 7 milyonun yaklaşık yüzde 55’i asılsız çağrı, bu rakam 3 milyon 800 bin gibi bir rakama tekabül ediyor.”