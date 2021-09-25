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https://tr.sputniknews.com/20210925/istanbul-valisi-yerlikaya-112-acil-cagri-merkezine-gelen-cagrilarin-yuzde-55i-asilsiz-1049245418.html
İstanbul Valisi Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız
İstanbul Valisi Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu belirterek, 112'nin gereksiz yere meşgul... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T18:29+0300
2021-09-25T18:29+0300
türkiye
istanbul
ali yerlikaya
asılsız ihbar
112 acil çağrı merkezi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılara dikkat çekti.Yerlikaya, paylaşımında "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55’i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112’yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim" ifadelerini kullandı.İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Pınar Kıroğlu, merkeze gelen asılsız çağrılara dikkat çekerek şunları söyledi:
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istanbul, ali yerlikaya, asılsız ihbar, 112 acil çağrı merkezi

İstanbul Valisi Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız

18:29 25.09.2021
© AAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının Dinamik Denetim Süreci konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu belirterek, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılara dikkat çekti.
Yerlikaya, paylaşımında "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55’i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112’yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim" ifadelerini kullandı.
İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Pınar Kıroğlu, merkeze gelen asılsız çağrılara dikkat çekerek şunları söyledi:
"İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’nde, İstanbul’daki tüm acil çağrılar karşılanıyor. Günlük çağrı sayımız yaklaşık 55 bin, yıllık çağrı sayımız 1 Ocak ve 1 Eylül arasında 7 milyon. Bu 7 milyonun yaklaşık yüzde 55’i asılsız çağrı, bu rakam 3 milyon 800 bin gibi bir rakama tekabül ediyor.”
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