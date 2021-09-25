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İstanbul Valisi Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız
© AAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu.
© AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu belirterek, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılara dikkat çekti.
Yerlikaya, paylaşımında "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55’i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112’yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim" ifadelerini kullandı.
#İstanbul 1️⃣1️⃣2️⃣ Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 5️⃣5️⃣ bin çağrı alıyor☎️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2021
Bu acil çağrıların yüzde 5️⃣5️⃣’i ise asılsız.
Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken #112’yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim.#İlkYardım#AcilÇağrı pic.twitter.com/lszum3fdjF
İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Pınar Kıroğlu, merkeze gelen asılsız çağrılara dikkat çekerek şunları söyledi:
"İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’nde, İstanbul’daki tüm acil çağrılar karşılanıyor. Günlük çağrı sayımız yaklaşık 55 bin, yıllık çağrı sayımız 1 Ocak ve 1 Eylül arasında 7 milyon. Bu 7 milyonun yaklaşık yüzde 55’i asılsız çağrı, bu rakam 3 milyon 800 bin gibi bir rakama tekabül ediyor.”