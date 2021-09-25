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https://tr.sputniknews.com/20210925/karadenizde-firtina-nedeniyle-balik-fiyatlari-ikiye-katlandi-1049239445.html
Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları ikiye katlandı
Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları ikiye katlandı
Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, fırtına engeline takıldı. Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar, 1 haftadır tekneleriyle... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T14:08+0300
2021-09-25T14:08+0300
ekonomi
karadeniz
fırtına
deniz
fiyat
avlanma
balık
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Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonu, fırtına nedeniyle aksıyor. Karadeniz'de 1 haftadır etkili olan fırtına nedeniyle tekneleri ile denize açılamayan balıkçıklar yeteri kadar avlanamadı.Tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinoplu balıkçı İsmail Değer, fırtına nedeniyle av yapılamadığını belirterek, "Fırtına 1 haftadır devam ediyor, teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar. Bu durum da balık fiyatlarına yansıyor'' dedi.Tezgahlarda fazla balık olmadığını söyleyen Değer, ''Dün 20 TL’ye sattığımız palamutları bugün 40 TL’ye satıyoruz. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirelim'' diye konuştu.Balık almaya gelen Rafet Arabacı da “Balık kimisine göre pahalı, kimisine göre ucuz. Balık seviyoruz” diye konuştu.Balık almaya gelen Selim Değer de “Şu anda balık fiyatları normal zaten balıklar da yeni çıkıyor. Gayet güzel, balığı çok seviyoruz. Ben istavrit aldım, kilosu 20 TL. İleride balık bollaştığında bu fiyatlar daha da düşecek” dedi.
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karadeniz, fırtına, deniz, fiyat, avlanma, balık

Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları ikiye katlandı

14:08 25.09.2021
© DHABalık fiyatları
Balık fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© DHA
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Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, fırtına engeline takıldı. Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar, 1 haftadır tekneleriyle denize açılamadı. Tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinop'ta 20 TL'ye satılan palamudun tanesi 40 TL'ye, hamsinin kilosu da 40 TL'ye çıktı.
Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonu, fırtına nedeniyle aksıyor. Karadeniz'de 1 haftadır etkili olan fırtına nedeniyle tekneleri ile denize açılamayan balıkçıklar yeteri kadar avlanamadı.
Tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinoplu balıkçı İsmail Değer, fırtına nedeniyle av yapılamadığını belirterek, "Fırtına 1 haftadır devam ediyor, teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar. Bu durum da balık fiyatlarına yansıyor'' dedi.
Tezgahlarda fazla balık olmadığını söyleyen Değer, ''Dün 20 TL’ye sattığımız palamutları bugün 40 TL’ye satıyoruz. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirelim'' diye konuştu.
Balık almaya gelen Rafet Arabacı da “Balık kimisine göre pahalı, kimisine göre ucuz. Balık seviyoruz” diye konuştu.
Balık almaya gelen Selim Değer de “Şu anda balık fiyatları normal zaten balıklar da yeni çıkıyor. Gayet güzel, balığı çok seviyoruz. Ben istavrit aldım, kilosu 20 TL. İleride balık bollaştığında bu fiyatlar daha da düşecek” dedi.
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