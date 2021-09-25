https://tr.sputniknews.com/20210925/karadenizde-firtina-nedeniyle-balik-fiyatlari-ikiye-katlandi-1049239445.html

Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları ikiye katlandı

Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları ikiye katlandı

Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, fırtına engeline takıldı. Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar, 1 haftadır tekneleriyle... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T14:08+0300

2021-09-25T14:08+0300

2021-09-25T14:08+0300

ekonomi

karadeniz

fırtına

deniz

fiyat

avlanma

balık

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Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonu, fırtına nedeniyle aksıyor. Karadeniz'de 1 haftadır etkili olan fırtına nedeniyle tekneleri ile denize açılamayan balıkçıklar yeteri kadar avlanamadı.Tezgahlarda balığın miktarı azalırken, fiyatı da katlandı. Sinoplu balıkçı İsmail Değer, fırtına nedeniyle av yapılamadığını belirterek, "Fırtına 1 haftadır devam ediyor, teknelerimiz yatıyor, denize çıkamıyorlar. Bu durum da balık fiyatlarına yansıyor'' dedi.Tezgahlarda fazla balık olmadığını söyleyen Değer, ''Dün 20 TL’ye sattığımız palamutları bugün 40 TL’ye satıyoruz. Gönül isterdi ki halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirelim'' diye konuştu.Balık almaya gelen Rafet Arabacı da “Balık kimisine göre pahalı, kimisine göre ucuz. Balık seviyoruz” diye konuştu.Balık almaya gelen Selim Değer de “Şu anda balık fiyatları normal zaten balıklar da yeni çıkıyor. Gayet güzel, balığı çok seviyoruz. Ben istavrit aldım, kilosu 20 TL. İleride balık bollaştığında bu fiyatlar daha da düşecek” dedi.

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karadeniz, fırtına, deniz, fiyat, avlanma, balık