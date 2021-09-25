https://tr.sputniknews.com/20210925/kendilerini-din-gorevlisi-olarak-tanitip-dua-etmek-icin-para-istediler-1049236562.html

Kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp dua etmek için para istediler

Kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp dua etmek için para istediler

Kars'ın Digor ilçesinde, kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp, girdikleri evlerde dua edeceklerini söyleyerek altın ve para isteyen 2 şüpheli... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T11:15+0300

2021-09-25T11:15+0300

2021-09-25T11:15+0300

türkiye

kars

altın

gözaltı

tutuklama

para

dolandırıcılık

din görevlisi

sahte

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Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bayköy köyünde S.D.'nin evinin kapısını çalan Halil Kaçmaz ve Mehmet Şafi Kızılca, Diyarbakır'dan geldiklerini ve 'din görevlisi' oldukları yalanını söyleyip, dua etme bahanesiyle içeri girdi. Şüpheliler, S.D.'den altın ve para talep etti. Bunun üzerine şüphelenen S.D., jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, Kaçmaz ve Kızılca'yı gözaltına aldı.Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda çeşitli miktarda altın, para, dua kitapları ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz ve Kızılca, çıkarıldıkları mahkemece 'dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 2 şüphelinin de aynı suçtan arandıkları öğrenildi.

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kars, altın, gözaltı, tutuklama, para, dolandırıcılık, din görevlisi, sahte