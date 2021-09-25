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Kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp dua etmek için para istediler
Kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp dua etmek için para istediler
Kars'ın Digor ilçesinde, kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp, girdikleri evlerde dua edeceklerini söyleyerek altın ve para isteyen 2 şüpheli... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T11:15+0300
2021-09-25T11:15+0300
türkiye
kars
altın
gözaltı
tutuklama
para
dolandırıcılık
din görevlisi
sahte
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Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bayköy köyünde S.D.'nin evinin kapısını çalan Halil Kaçmaz ve Mehmet Şafi Kızılca, Diyarbakır'dan geldiklerini ve 'din görevlisi' oldukları yalanını söyleyip, dua etme bahanesiyle içeri girdi. Şüpheliler, S.D.'den altın ve para talep etti. Bunun üzerine şüphelenen S.D., jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, Kaçmaz ve Kızılca'yı gözaltına aldı.Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda çeşitli miktarda altın, para, dua kitapları ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz ve Kızılca, çıkarıldıkları mahkemece 'dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 2 şüphelinin de aynı suçtan arandıkları öğrenildi.
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kars, altın, gözaltı, tutuklama, para, dolandırıcılık, din görevlisi, sahte

Kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp dua etmek için para istediler

11:15 25.09.2021
© DHAKendilerini 'Din görevlisiyim' diye tanıtan kişiler tutuklandı
Kendilerini 'Din görevlisiyim' diye tanıtan kişiler tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© DHA
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Kars'ın Digor ilçesinde, kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp, girdikleri evlerde dua edeceklerini söyleyerek altın ve para isteyen 2 şüpheli, tutuklandı.
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bayköy köyünde S.D.'nin evinin kapısını çalan Halil Kaçmaz ve Mehmet Şafi Kızılca, Diyarbakır'dan geldiklerini ve 'din görevlisi' oldukları yalanını söyleyip, dua etme bahanesiyle içeri girdi.
Şüpheliler, S.D.'den altın ve para talep etti. Bunun üzerine şüphelenen S.D., jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, Kaçmaz ve Kızılca'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda çeşitli miktarda altın, para, dua kitapları ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz ve Kızılca, çıkarıldıkları mahkemece 'dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 2 şüphelinin de aynı suçtan arandıkları öğrenildi.
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