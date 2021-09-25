https://tr.sputniknews.com/20210925/kommersant-nulandin-rusya-vizesini-alabilmesi-icin-abdnin-ayni-adimi-atmasi-gerekiyor-1049248045.html

Kommersant: Nuland'ın Rusya vizesini alabilmesi için ABD'nin aynı adımı atması gerekiyor

Kommersant: Nuland'ın Rusya vizesini alabilmesi için ABD'nin aynı adımı atması gerekiyor

Rus Kommersant gazetesi, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'un ekim ayında Rusya'ya gelebileceğini, fakat Moskova, Nuland'a vize verirken ABD’nin... 25.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-25T22:02+0300

2021-09-25T22:02+0300

2021-09-25T22:02+0300

dünya

abd

rusya

victoria nuland

abd dışişleri bakanlığı

vize

konstantin vorontsov

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Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Rusya’nın ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’a Moskova ziyareti için vize verebileceği ifade edildi.Bunun karşılığında Moskova’nın, Rus diplomatlar ve özellikle 2019’dan beri vize alamayan Rusya Dışişleri Bakanlığı uzmanı Konstantin Vorontsov için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyor.Daha önce Nuland’ın, Moskova’ya gelerek Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Ryabkov ve Andrey Rudenko’nun yanı sıra, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile görüşeceği iddia edilmişti.Nuland’ın olası Rusya ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulunan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’li diplomata şu aşamada vize verilmediğini açıklamıştı.Nuland, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısıydı. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından, ABD'nin Rus bürokratlara kişisel yaptırımlar uygulamasına Rusya’nın yanıt verdiği ‘kara listeye’ alınmıştı.Kommersant’ın Rus devlet kurumlarına yakın kaynağı, ‘kara listede’ bulunan kişi için bir defalık istisna yapılabileceğini, ancak bunun ‘karşılıklılık ilkesi’ doğrultusunda olabileceğini ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210118/the-national-interest-bidenin-nuland-karari-rusyaya-mesaj-1043595996.html

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abd, rusya, victoria nuland, abd dışişleri bakanlığı, vize, konstantin vorontsov