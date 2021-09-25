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https://tr.sputniknews.com/20210925/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-uclu-bm-toplantisinda-egemen-esitligimizi-talep-edecegiz-1049233028.html
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Üçlü BM toplantısında egemen eşitliğimizi talep edeceğiz
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Üçlü BM toplantısında egemen eşitliğimizi talep edeceğiz
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adayı paylaştıkları Kıbrıs Cumhuriyeti ile gerçekleştirilecek gayriresmi Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında, egemen... 25.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-25T02:10+0300
2021-09-25T02:12+0300
dünya
nikos anastasiadis
kıbrıs cumhuriyeti
kuzey kıbrıs
birleşmiş milletler (bm)
toplantı
ersin tatar
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Eylül'de ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya dair açıklamalarda bulundu.Sputnik'e konuşan Tatar, toplantıya ilişkin "Fikrimi ve görüşümü ifade edebilmeyi umuyorum. Benim görüşüm; egemen eşitliğimizi talep edeceğiz. Sizin deyiminizle Kıbrıslı Rumlar, biz onların çoğunluk olduklarına inanmıyoruz, biz azınlık değiliz. Biz iki halktan biriyiz" dedi.Tatar, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, kendisi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılacağını kaydetti.'Halkımın beklentilerini ifade edebilmek istiyorum'Kuzey Kıbrıs lideri, "Toplantılara varım... Toplantılar gerçekleştirmek istiyorum. Duygularımı, düşüncelerimi, halkımın beklentilerini ifade edebilmek istiyorum. İnsanlarla bir araya gelmek, tartışmak, onlara bakış açımızı anlatmak için buradayım" ifadelerini kullandı.Temmuz ayında Lefkoşa yönetimi, adadaki Rum ve Türk topluluklarını birbirinden ayıran tampon bölgede yer alan ve BM tarafından korunan Maraş mahallesini tek taraflı olarak askerden arındırmıştı.BM Güvenlik Konseyi, bu eylemi Kıbrıs'la ilgili önceki tüm BM kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210729/kuzey-kibris-disislerinden-adada-konuslu-bm-baris-gucunun-gorev-suresinin-uzatilmasina-tepki-1045091916.html
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nikos anastasiadis, kıbrıs cumhuriyeti, kuzey kıbrıs, birleşmiş milletler (bm), toplantı, ersin tatar

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Üçlü BM toplantısında egemen eşitliğimizi talep edeceğiz

02:10 25.09.2021 (güncellendi: 02:12 25.09.2021)
© AAErsin Tatar
Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
© AA
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adayı paylaştıkları Kıbrıs Cumhuriyeti ile gerçekleştirilecek gayriresmi Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında, egemen eşitlik taleplerini ileteceklerini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Eylül'de ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya dair açıklamalarda bulundu.
Sputnik'e konuşan Tatar, toplantıya ilişkin "Fikrimi ve görüşümü ifade edebilmeyi umuyorum. Benim görüşüm; egemen eşitliğimizi talep edeceğiz. Sizin deyiminizle Kıbrıslı Rumlar, biz onların çoğunluk olduklarına inanmıyoruz, biz azınlık değiliz. Biz iki halktan biriyiz" dedi.
Tatar, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, kendisi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılacağını kaydetti.

'Halkımın beklentilerini ifade edebilmek istiyorum'

Kuzey Kıbrıs lideri, "Toplantılara varım... Toplantılar gerçekleştirmek istiyorum. Duygularımı, düşüncelerimi, halkımın beklentilerini ifade edebilmek istiyorum. İnsanlarla bir araya gelmek, tartışmak, onlara bakış açımızı anlatmak için buradayım" ifadelerini kullandı.
Temmuz ayında Lefkoşa yönetimi, adadaki Rum ve Türk topluluklarını birbirinden ayıran tampon bölgede yer alan ve BM tarafından korunan Maraş mahallesini tek taraflı olarak askerden arındırmıştı.
BM Güvenlik Konseyi, bu eylemi Kıbrıs'la ilgili önceki tüm BM kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınamıştı.
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